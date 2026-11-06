Gold unter Druck: Warum Zentralbanken trotzdem kaufen

Der Oktober war für Goldanleger ein ernüchternder Monat. Nach Angaben des World Gold Council sank der Preis in US-Dollar um 6,3 Prozent auf 3.913 Dollar je Feinunze zum Monatsende. In Euro betrug das Minus 4,7 Prozent. Als mögliche Ursachen nennt die Branchenorganisation veränderte Erwartungen an den US-Zinspfad, den Abbau spekulativer Positionen und Umschichtungen in Anleihen. Der vermeintlich sichere Hafen zeigte damit erneut, wie empfindlich auch Gold auf Marktbewegungen reagieren kann.

Zentralbanken verfolgen einen anderen Zeithorizont

Gleichzeitig zeichnet die Nachfrageseite ein anderes Bild. Im dritten Quartal 2026 kauften Zentralbanken und andere staatliche Institutionen nach Schätzungen des World Gold Council netto 321 Tonnen Gold. Das waren 42 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Für die ersten neun Monate summierten sich die Käufe auf 675 Tonnen, ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der World Gold Council sieht vor allem Diversifikation und Risikomanagement als Treiber. Allerdings ist die Datenlage nicht vollständig transparent: Nur 120 Tonnen der geschätzten Quartalskäufe entfielen auf gemeldete Transaktionen. Unter den veröffentlichten Käufen dominierten China und Polen. Die Gesamtzahl sollte deshalb als Schätzung gelesen werden, nicht als lückenlos dokumentierte Bestandsveränderung.

Für die Einordnung ist entscheidend, welche Aufgabe Gold erfüllen soll. Wer eine kurzfristige Kurssteigerung erwartet, beurteilt einen Preisrückgang anders als eine Institution, die ihre Reserven über viele Jahre strukturiert. Ein fallender Marktpreis und strategische Käufe können deshalb gleichzeitig auftreten. Daraus folgt weder ein sicherer Wendepunkt noch ein Widerspruch im Verhalten der Käufer.

Auch die Nachfrage privater und institutioneller Anleger verlief unterschiedlich. Gold-ETFs verzeichneten im dritten Quartal Zuflüsse von 211 Tonnen, während die weltweite Nachfrage nach Barren und Münzen gegenüber dem Vorjahresquartal um 19 Prozent auf 268 Tonnen sank. Das zeigt: Hinter der Sammelbezeichnung Goldanleger stehen Gruppen, die auf dieselbe Marktlage unterschiedlich reagieren. Von einer einheitlichen Flucht in Gold kann deshalb kaum die Rede sein.

Ronny Wagner rückt die Vermögensstruktur in den Mittelpunkt

An dieser Unterscheidung setzt die Studie „ Struktur und Stabilität des modernen Währungs- und Finanzsystems: Risiken, Grenzen und Reformoptionen “ an. Ronny Wagner und Martin Užík untersuchen darin die Rolle von Kaufkraft, Realzinsen und Gold. Wagner bringt als Finanzanalyst und ehemaliger Dachfondsmanager seine Beschäftigung mit Geldsystemen und physischen Edelmetallen ein.

Die Autoren betrachten Gold als ergänzenden Reserve- und Vertrauensbaustein. Physisches Gold ist kein Zahlungsversprechen eines Emittenten; sichere Verwahrung und durchsetzbare Eigentumsrechte bleiben dennoch notwendig. Ihre Untersuchung plädiert für eine Verbindung aus funktionierenden Institutionen, tragfähigen Staatsfinanzen und ergänzenden Reservewerten. Eine pauschale Überlegenheit von Gold gegenüber Aktien lässt sich aus den historischen Simulationen ausdrücklich nicht ableiten: Die Ergebnisse hängen unter anderem von Zeitraum, Kosten und Annahmen ab.

Der sichere Hafen bleibt ein Markt mit Risiken

Auch der aktuelle Ausblick verlangt Differenzierung. Der World Gold Council nennt höhere Zinsen, steigende Anleiherenditen und einen stärkeren Dollar als mögliche Belastungen für Gold. Sorgen um Staatsfinanzen, Inflation, geopolitische Spannungen und Finanzmarktstress könnten die Nachfrage dagegen stützen. Diese gegenläufigen Kräfte erklären, weshalb selbst eine starke institutionelle Nachfrage keine geradlinige Preisentwicklung garantiert.

Hinzu kommt ein Unterschied zwischen institutionellen Käufern und privaten Haushalten: Eine Zentralbank verwaltet Währungsreserven, ein Privatanleger muss möglicherweise eine unerwartete Rechnung bezahlen oder einen geplanten Kauf finanzieren. Wer beide Situationen gleichsetzt, übersieht unterschiedliche Verpflichtungen und Anlagehorizonte. Die Käufe staatlicher Institutionen sind daher ein relevantes Marktsignal, aber keine persönliche Handlungsanweisung.

Die aktuelle Entwicklung wirft damit eine wichtigere Frage auf als die nach dem nächsten Rekordpreis: Welche Funktion soll eine Anlage im eigenen Vermögen übernehmen? Ein Baustein für langfristige Absicherung muss anders beurteilt werden als Geld für absehbare Ausgaben. Ebenso wenig lässt sich eine gesamte Vermögensstrategie anhand eines einzelnen Monats bewerten.

Ronny Wagners Studienbeitrag bietet für diese Debatte einen sachlichen Bezugspunkt. Gerade nach einem deutlichen Kursrückgang lohnt es sich, die eigene Begründung für eine Anlage offenzulegen: Welches Risiko soll sie abfedern, welcher Zeitraum liegt zugrunde und welche Schwankungen sind tragbar? Erst dann wird aus einer Diskussion über Gold eine Diskussion über belastbare Vermögensentscheidungen.