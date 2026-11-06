🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoherent AktievorwärtsNachrichten zu Coherent

    States 500 klar übertroffen: Coherent klettert kräftig

    Spotlight

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von Coherent schießt um 9,75 % nach oben.

    Spotlight - States 500 klar übertroffen: Coherent klettert kräftig
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Coherent lässt den States 500 deutlich hinter sich, der um 0,30 % zulegt. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Trotz des kräftigen Anstiegs liegt die Aktie auf Monatssicht noch 44,07 % im Minus.

    Coherent Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 06.11.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Coherent-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -41,27 % hinnehmen mussten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.891,95€
    Basispreis
    4,48
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.854,75€
    Basispreis
    4,34
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um -16,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Coherent eine positive Entwicklung von +4,40 % erlebt.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Der States 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

    Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,74 %
    1 Monat -44,07 %
    3 Monate -41,27 %
    1 Jahr +32,69 %
    Stand: 06.11.2026, 13:00 Uhr

    Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 69,55 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,95 %.

    Informationen zur Coherent Aktie

    Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,89 Mrd.EUR € wert.

    Coherent Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Coherent Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coherent Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Coherent

    +10,41 %
    -14,70 %
    -43,12 %
    -40,95 %
    +29,04 %
    +448,20 %
    +201,60 %
    +1.139,98 %
    ISIN:US19247G1076WKN:A3DQXS
    Coherent direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spotlight States 500 klar übertroffen: Coherent klettert kräftig Die Aktie von Coherent schießt um 9,75 % nach oben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     