States 500 klar übertroffen: Coherent klettert kräftig

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Coherent-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -41,27 % hinnehmen mussten.

Coherent lässt den States 500 deutlich hinter sich, der um 0,30 % zulegt. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Trotz des kräftigen Anstiegs liegt die Aktie auf Monatssicht noch 44,07 % im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um -16,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Coherent eine positive Entwicklung von +4,40 % erlebt.

Der States 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,74 % 1 Monat -44,07 % 3 Monate -41,27 % 1 Jahr +32,69 %

Stand: 06.11.2026, 13:00 Uhr

Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 69,55 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,95 %.

Informationen zur Coherent Aktie

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,89 Mrd.EUR € wert.

Coherent Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Coherent Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coherent Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.