EUR/USD verliert leicht aktuell 1,11725 USD

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte EUR/USD bei 1,107503USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,11725USD ein Wert von 10.088,0USD geworden – ein Gewinn von +0,88 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Seitwärtsphase von EUR/USD und den jüngsten Rückfall unter das Hoch 2024 bei 1,1214 auf 1,1188. Ein Wochenschluss unter 1,12 gilt als Schwächesignal. Eine Stabilisierung über 1,1214 könnte erneute Tests Richtung 1,13 ermöglichen; bei 1,1280 liegt Widerstand, darüber wäre 1,1340 ein Ziel. Als wichtige Unterstützung gilt das Mai-Tief bei 1,1065, dessen Bruch zunächst 1,09 ins Blickfeld rücken würde.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.