ING soll Käufer für 500 Millionen KI-Kredite suchen

Brisant ist die Auswahl: Dem Paket soll ein Kreditanteil von 25 Millionen US-Dollar für das Stargate-Projekt in New Mexico angehören. An diesem sind OpenAI , SoftBank und Oracle beteiligt. Weitere Positionen betreffen Vantage Data Centers und CyrusOne.

Nach dem jüngsten KI-Aktien-Crash geraten die Schulden hinter dem KI-Boom stärker in den Fokus. Laut einem Bloomberg-Bericht sucht ING Group Käufer für zwölf Rechenzentrumskredite über rund 500 Millionen US-Dollar. Gegenüber CNBC wollte die niederländische Großbank den Bericht jedoch nicht kommentieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gebote ab zehn Millionen US-Dollar sollen bis zum 19. November eingehen. Bei der geplanten Auktion bieten Investoren im Wettbewerb auf Teile des Kreditpakets.

Der Vorstoß fällt in eine Phase wachsender Zweifel: Investoren hinterfragen die steigende Verschuldung für KI-Infrastruktur und deren künftige Renditen. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen fürchten sie zudem Baustopps oder strengere Vorgaben für Rechenzentren in einzelnen Bundesstaaten. Der Nasdaq Composite verlor am Donnerstag 5,5 Prozent. Es war sein schwächster Tag seit April 2025, der Index rutschte in den Korrekturbereich.

Solche Verkäufe gehören auch zum üblichen Bankgeschäft. Banken vergeben diese Darlehen häufig mit dem Ziel, sie weiterzuverkaufen, wie SMBC-Stratege Hank Calenti gegenüber CNBC erläutert. Als Käufer kommen spezialisierte Kreditinvestoren, Vermögensverwalter und Versicherer infrage.

Laut einem von CNBC angeführten Bericht der Financial Times vom 3. Mai sollen auch JPMorgan und Morgan Stanley Möglichkeiten zum Abbau ihrer Kreditrisiken beim Bau von Rechenzentren geprüft haben. Pruksa Iamthongthong, Expertin bei Aberdeen, hält weitere kurzfristige Kursschwankungen für möglich, während der Markt mögliche Bauverzögerungen und begrenzte Rechenkapazitäten bewertet.

ING Group: Großbank mit Krisenerfahrung

Die ING Group ist eine niederländische Großbank mit Sitz in Amsterdam. Sie betreut weltweit Privatkunden, Unternehmen und Finanzinstitute. In Deutschland bietet sie unter anderem Girokonten, Sparprodukte, Wertpapiere und Baufinanzierungen an. International ist die ING auch im Geschäft mit Unternehmenskrediten und Projektfinanzierungen aktiv.

In der Finanzkrise erhielt die ING 2008 eine Kapitalspritze von zehn Milliarden Euro vom niederländischen Staat. Die Auflagen der EU führten zur Trennung des Bank- und Versicherungsgeschäfts. Bis November 2014 zahlte ING die Kapitalhilfe vollständig zurück. Einschließlich Zinsen und Aufschlägen erhielt der Staat insgesamt 13,5 Milliarden Euro.

Im Xetra-Handel steht die Aktie der ING Group am Freitagnachmittag rund zwei Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 28,65 Euro (Stand: 13:12 Uhr MEZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 28,69EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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