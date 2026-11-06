Aegis Critical Energy Defence liefert erste sieben Energiespeichersysteme des Typs PWR Flex 261Q in die USA

VANCOUVER, BC, 6. November 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sieben Energiespeichersysteme des Typs PWR Flex 261Q für seinen Vertriebspartner GGV Energy in die USA verschifft und damit die am 26. Mai 2026 bekannt gegebene erste Bestellung aus den USA abwickelt. Dies ist die erste kommerzielle Lieferung eines Speichersystems aus eigener Entwicklung von Aegis, wobei die Installation noch vor Ende 2026 erwartet wird. Ein am 3. November 2026 bekannt gegebener zweiter Auftrag von GGV über 14 Einheiten ist für das erste Quartal 2027 zur Lieferung eingeplant und erhöht die für US-Kunden zugesagten Einheiten auf 21 mit einer kombinierten Kapazität von etwa 5,5 MWh.

Jedes PWR Flex 261Q ist ein All-in-One-Energiespeicherschrank für den Außenbereich, der 261 kWh speichert und 135 kW liefert, ausgestattet mit einem eigenen Energiemanagementsystem, einem Mikronetz-Controller und integrierten Schnellverbindern, sodass das System ohne projektspezifische Entwicklungs- oder Anpassungsarbeiten in Betrieb genommen werden kann.

„Ich habe meine berufliche Laufbahn an abgelegenen Öl- und Gasstandorten in Afrika, in der ehemaligen Sowjetunion und in Asien verbracht, und ich habe selten ein Produkt gesehen, das so viele Probleme löst“, sagte David Parry, Chief Operating Officer von HyprC Systems. „Alle 25 Gemeinden in Nunavut werden mit Diesel betrieben, abgelegene Minen transportieren den Treibstoff für ein Jahr über Eisstraßen, die nur wenige Wochen geöffnet sind, ein vorgeschobener Stützpunkt benötigt mit gespeicherter Energie weniger Treibstoffkonvois, und ein Rechenzentrum benötigt eine Notstromversorgung, die ihm über einen Stromausfall hinweghelfen kann. An dieselbetriebenen Standorten wie Öl- und Gasfeldern sowie Militärstützpunkten ermöglichen diese Systeme das Abschalten vorhandener Generatoren bei sinkender Last, sodass der Standort leise mit geringem thermischem Fußabdruck betrieben wird. Je nach Generatorauslegung und Last kann dies den Treibstoffverbrauch um 30 bis 70 % senken. Aegis sponsert und betreibt die Projekte gemeinsam mit dem verbundenen Unternehmen Malahat Energy Systems, das sich mehrheitlich im Besitz der Malahat Nation befindet.“