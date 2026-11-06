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    Der Gaming-Stuhl für den Anfang

    AutoFull stellt die C3 Pro-Serie vor

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    Cool. Gemütlich. Custom Fit. Die neue Gaming-Stuhlserie vereint ein kühnes, vom Blitz inspiriertes Design, eine verstellbare Lendenwirbelstütze sowie optional eine aktive Sitzbelüftung und -heizung für eine neue Generation von Gamern.

    BERLIN, PARIS und TOKIO, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- AutoFull, eine führende Marke für E-Sport-Peripheriegeräte, kündigte die Markteinführung der C3 Pro Series an, einer neuen Reihe von Gaming-Stühlen, die für eine neue Generation von Gamern entwickelt wurden. Geleitet von der Idee des „Gaming-Stuhls für Einsteiger" vereint die Serie eine unverwechselbare Gaming-Ästhetik, eine verstellbare Lendenwirbelstütze und eine Auswahl an Konfigurationen, um unterschiedlichen Komfortbedürfnissen gerecht zu werden.

    AutoFull Unveils the C3 Pro Series: The Gaming Chair to Start With

    Die Serie umfasst zwei Modelle.Der C3 Pro Standard konzentriert sich auf die essentielle Lendenwirbelstütze für das tägliche Gaming, während der C3 Pro Advanced zusätzlich über eine aktive Sitzbelüftung und -heizung, einen größeren, verbesserten Sitz und eine ausziehbare Fußstütze verfügt.

    Cool: Blitzinspiriertes Design

    Inspiriert von der Energie eines Blitzschlags, zeichnet sich die C3 Pro Serie durch eine markante Silhouette und gestickte Blitzmotive aus, die sich über die Seitenflügel der Rückenlehne erstrecken. Es erscheint in zwei Farbvarianten: Flash (silber und schwarz) und Flare (schwarz und gold).

    Gemütlich: Aktive Sitzbelüftung und -heizung

    Beim Advanced-Modell sorgen zwei Lüfter für eine Luftzirkulation im Sitz, um die Wärmeentwicklung bei längeren Gaming-Sessions zu reduzieren, während zwei Graphen-Heizkissen für regulierbare Wärme sorgen, wenn es im Raum kühl wird. Drei Belüftungsstufen und drei Heizstufen ermöglichen es dem Benutzer, sein Erlebnis individuell anzupassen. Eine automatische Abschaltfunktion nach 15 Minuten und ein Überhitzungsschutz sorgen für zusätzliche Sicherheit.

    Maßgeschneidert: Verstellbare Lendenwirbelstütze

    Die verstellbare Lendenwirbelstütze ermöglicht es Spielern, die Unterstützung des unteren Rückens feinabzustimmen und so ihrer bevorzugten Sitzposition gerecht zu werden, egal ob beim Spielen, Lernen oder am Schreibtisch. Das Modell Standard richtet sich an Einsteiger im Gaming-Stuhlbereich und an alle, die ein Upgrade vornehmen möchten; das Modell Advanced bietet zusätzlich Belüftung, Heizung, eine größere Sitzfläche und eine Fußstütze für Spieler, die mehr Flexibilität beim Sitzen und Entspannen wünschen.

    Verfügbarkeit

    Die AutoFull C3 Pro-Serie ist ab sofort in den USA, Europa und Japan über die offizielle AutoFull-Website und regionale Amazon-Shops erhältlich. Die Serie wird auch in die Black Friday- und Cyber Monday-Aktion von AutoFull aufgenommen, die Teil einer umfassenderen Kampagne im Jahr 2026 ist, bei der die Marke die niedrigsten Preise des Jahres für ausgewählte Produkte anbietet.

    Informationen zu AutoFull

    AutoFull wurde 2014 gegründet und ist eine führende Marke für E-Sport-Peripheriegeräte, die Gaming-Stühle, Schreibtische und Gaming-Kabinen anbietet. Seit über 10 Jahren ist das Unternehmen führend in den Bereichen dynamische Lendenwirbelstütze, Belüftungs- und Heizkissen, klappbare mechanische Armlehnen und Patente für die schnelle Montage, hat die deutsche IGR-Zertifizierung erhalten und Standards für E-Sport-Möbel entworfen.

    Medienkontakt: Summer Jiang – summer@autofull.com 

     

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    AutoFull stellt die C3 Pro-Serie vor Der Gaming-Stuhl für den Anfang Cool. Gemütlich. Custom Fit. Die neue Gaming-Stuhlserie vereint ein kühnes, vom Blitz inspiriertes Design, eine verstellbare Lendenwirbelstütze sowie optional eine aktive Sitzbelüftung und -heizung für eine neue Generation von Gamern.BERLIN, PARIS …
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