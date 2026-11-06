Der nächste Coup im Abnehm-Markt? Eli Lilly überrascht mit diesem Deal

Die Aktie von Hims & Hers reagierte positiv auf die angekündigte Kooperation. Im vorbörslichen US-Handel legte das Papier zeitweise 8 Prozent auf 26 US-Dollar zu (Stand 13:35 Uhr MEZ).

Der Pharmakonzern Eli Lilly baut den Vertrieb seiner Abnehmmedikamente aus. Gemeinsam mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers will das Unternehmen mehr Patienten erreichen. Künftig können Kunden über die digitale Gesundheitsplattform Rezepte für die Medikamente Zepbound und Foundayo erhalten und die Präparate direkt nach Hause bestellen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Abnehmmedikamente ab 149 US-Dollar

Die Vereinbarung ermöglicht berechtigten Patienten den Zugang zu den Originalpräparaten von Eli Lilly, ohne die Plattform von Hims & Hers verlassen zu müssen. Voraussetzung ist eine ärztliche Beratung und ein Rezept durch einen zugelassenen Mediziner. Dieser entscheidet unabhängig, ob eine Behandlung medizinisch sinnvoll ist.

Die Preise für Selbstzahler beginnen bei 149 US-Dollar pro Monat für das orale Abnehmmedikament Foundayo. Für Zepbound liegt der Einstiegspreis bei 299 US-Dollar monatlich. Damit erhalten Patienten Zugang zu denselben Selbstzahlerpreisen, die auch außerhalb der Plattform gelten.

Eli Lilly reagiert damit auf das wachsende Interesse an digitalen Gesundheitsangeboten. Immer mehr Menschen mit Adipositas suchen über Telemedizinanbieter nach Behandlungsmöglichkeiten. Dazu zählt auch die zunehmende Verfügbarkeit zugelassener Medikamente aus der Gruppe der GLP-1-Präparate.

Keine Kopien der Originalpräparate

"Wir suchen stets nach neuen Wegen, um mehr Menschen den Zugang zu den Medikamenten zu ermöglichen, die sie benötigen – und das bedeutet, dass wir die Patienten dort abholen müssen, wo sie sich gerade befinden", erklärte Ilya Yuffa, Präsident von Lilly USA und verantwortlich für die globalen Kundenaktivitäten.

Auch Hims-&-Hers-Mitgründer und Vorstandschef Andrew Dudum begrüßte die Zusammenarbeit. Die Partnerschaft zeige, was Unternehmen gemeinsam erreichen könnten, um mehr Menschen einen unkomplizierten Zugang zu zugelassenen Medikamenten zu ermöglichen.

Hims & Hers verpflichtet sich im Rahmen der Vereinbarung, keine nachgeahmten Versionen der GLP-1-Medikamente von Eli Lilly anzubieten. Das Unternehmen hatte solche Präparate nach eigenen Angaben bislang auch nicht vertrieben. Zudem sollen Ärzte weiterhin unabhängig über die geeignete Behandlung entscheiden.

Neben der Vermittlung der Medikamente bietet Hims & Hers seinen Kunden eine umfassende Betreuung. Dazu gehören ein rund um die Uhr erreichbares Behandlungsteam, Ernährungsberatung und regelmäßige medizinische Kontrollen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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