DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FIELMANN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Eine schlafende Schönheit erwache, schrieb Michael Kuhn über seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Bis zur Jahresmitte hätten die träge Konsumneigung, aber auch Kapazitätsprobleme in den Filialen den Brillenkonzern gebremst. Zumindest letzteres dürfte nun in vielen Fällen behoben sein, auch dank der KI-Refraktion zur Sehstärkenbestimmung./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 42,55EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

