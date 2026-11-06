IG Metall und Arbeitgeber in Bayern wollen wieder verhandeln





Du bist ein gutes Beispiel dafür zu erkennen, was das Kernproblem bei den BMW und auch anderen Herstellern ist. Man hat über die fetten Jahre so viel Speck angesetzt, dass man sich kaum noch bewegen kann. Gehalt, Zulagen, Prämien, Boni, Sonderzahlungen etc. Das ist ein Leben in einer realitätsfernen Wohlfühloase.





Ohne die spottbilligen Mitarbeiter Mietfahrzeuge, Firmenwägen und Leasingfahrzeuge würde man vor allem in Deutschland überhaupt keine Fahrzeuge mehr auf die Straße kriegen. Das Dienstwagenprivileg sollte längst abgeschafft oder zurückgefahren werden. Aktuell brennt wieder ein Strohfeuer durch die Elektroförderung.





Alle Autohersteller haben ein massives Kostenproblem. Dieses Goldtopfprogramm von BMW war derart dämlich und überflüssig, dass ich kotzen könnte. Ich werde definitiv nie wieder ein Fahrzeug dieses Herstellers auch nur mit der Kneifzange anfassen.





Und von wegen gute Stimmung. Ich kenne mehrere Gruppenleiter und auch Abteilungsleiter. Die erzählen eine andere Geschichte. Ihr habt tatsächlich den Schuss noch nicht gehört. Dieses Programm war nicht die Lösung, sondern erst der Anfang von weiteren Aktionen und die nächsten Maßnahmen werden hoffentlich besser durchdacht und weniger großzügig sein.