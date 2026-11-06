IG Metall und Arbeitgeber in Bayern wollen wieder verhandeln
ROUNDUP
- Dritte Tarifrunde findet am Montag in München statt
- Warnstreiks in 105 Betrieben begleiten die Gespräche
- Fünf Prozent mehr Lohn, Arbeitgeberangebot bleibt niedrig
MÜNCHEN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie wollen Gewerkschaft und Arbeitgeber nach einer Woche täglicher Warnstreiks an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Montag im Münchner Gewerkschaftshaus geplant, wie die IG Metall mitteilte. Für den Freitag waren noch einmal Arbeitsniederlegungen in 105 Betrieben geplant, unter anderem im BMW -Werk in Dingolfing.
Die Zeichen stehen nicht unbedingt auf schnelle Einigung. "Die Arbeitgeber sollten diese Signale nicht überhören", forderte Bayerns IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott ein besseres Angebot der Arbeitgeber. Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) hingegen forderte von der Gewerkschaft eine Annäherung an das unter der Inflationsrate liegende Angebot der Arbeitgeber. "Wir erwarten von der IG Metall weniger Klassenkampfrhetorik, weniger Streiks und dafür mehr Lösungswillen", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.
Die IG Metall verlangt einen einjährigen Tarifvertrag und fünf Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben unter Verweis auf die schlechte wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen für das kommende Jahr eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts und für 2028 eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent angeboten./cho/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 59,70 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -2,82 %/+37,40 % bedeutet.
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Gerade ein qualifizierter 40jähriger (sicher ein sehr seltenes und nicht repräsentatives Beispiel) würde sich u.U. freuen: Er kann die Abfindung mitnehmen und hat am Jobmarkt noch gute Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz - im Gegensatz zu seinem 58jährigen Kollegen.
Ich kenne viele, die solche Angebote angenommen haben. Nicht, weil sie demotiviert im Job waren, sondern weil sie mutig und aufgeschlossen genug waren, ihrem Leben eine andere Richtung zu geben. Menschen, die oft zu den Besten des Unternehmens gehören. Die, die man als Arbeitgeber gern loswerden würde, kleben meist viel stärker an ihrem Job.
Andere Hersteller entlassen Mitarbeiter und sitzen viel viel viel tiefer in der Krise. BMW sorgt dafür, dass es gar nicht soweit kommt und bietet den Kollegen an, mit einer Abfindung das Unternehmen zu verlassen, welche es in der Höhe bisher noch nie gegeben hat.
Die Stimmung innerhalb der Belegschaft ist gut. Alle wissen wie die momentane Lage ist, aber bisher hat BMW uns und den Konzern immer wieder auf Kurs gebracht. Als Familienvater weiß ich das sehr zu schätzen und freue mich auf kommende, stärkere Jahre in der Zukunft.