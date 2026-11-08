"Dictator Trump" und "Sleepy Joe": Was Apple iPhone-Nutzern verschweigt
Forscher schlägt Alarm
Ein Forscher hat eine versteckte Wortliste in Apples Betriebssystem entdeckt. Sie umfasst rund 100.000 Begriffe – darunter auch politische Aussagen.
- Forscher findet Apples Liste mit 100.000 Wörtern
- iOS-Tastatur ignoriert auch politische Aussagen
- Experten fordern Transparenz und anpassbare Filter
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Apple schränkt die Wortvorschläge seiner iPhone-Tastatur stärker ein als bisher bekannt. Eine bislang unveröffentlichte Liste enthält laut einem unabhängigen Forscher rund 100.000 Wörter und Formulierungen, die iOS bei der automatischen Texterkennung und Wischfunktion weitgehend ignoriert. Darunter befinden sich nicht nur Beleidigungen und vulgäre Begriffe, sondern auch politisch aufgeladene Aussagen wie "Dictator Trump" und "Sleepy Joe".
Tausende Begriffe auf Apples Sperrliste
Der unabhängige Forscher Derik Kauffman hat die sogenannte Grauliste entdeckt. Sie verhindert nicht, dass Nutzer bestimmte Begriffe schreiben. Sie sorgt lediglich dafür, dass Apples Tastatur diese Wörter bei der automatischen Vervollständigung oder beim Schreiben per Wischbewegung in der Regel nicht vorschlägt.
Die Liste umfasst überwiegend vulgäre oder beleidigende Ausdrücke sowie Begriffe aus den Bereichen Drogen, Sex und Gewalt. Allerdings finden sich darauf auch politische Formulierungen. Dazu zählen etwa "right wing conspiracy", "Tibetan independence" und "United Ireland".
Die Einschränkungen betreffen zahlreiche Sprachen. Auf Hindi werden beispielsweise Formulierungen unterdrückt, die sich gegen Indiens Premierminister Narendra Modi und seinen politischen Gegner Rahul Gandhi richten. Auch französische und hebräische Begriffe zur Einwanderung beziehungsweise zu den besetzten Gebieten sind betroffen.
"Jede größere Sprache verfügt über eine Variante davon", sagte Kauffman gegenüber Reuters.
Apple verteidigt seine Tastatur
Apple bestätigte die konkreten Ergebnisse des Forschers nicht. Das Unternehmen erklärte jedoch, Nutzer könnten jederzeit beliebige Wörter und Formulierungen eingeben und Vorschläge der automatischen Texterkennung überschreiben. Die Tastatur sei so konzipiert, dass sie möglichst keine unangemessenen oder beleidigenden Vorschläge mache.
Kauffman hält diesen Ansatz grundsätzlich für nachvollziehbar. Allerdings bemängelt er die uneinheitliche Umsetzung. So lasse sich beispielsweise "read smut" problemlos per Wischbewegung eingeben, während "read gay smut" blockiert werde.
Der Forscher bezeichnete die Funktion als eine sehr zurückhaltende Form der Zensur. Angesichts der enormen Verbreitung von Apple-Geräten könne selbst ein kleiner Eingriff jedoch große Auswirkungen haben.
Experten fordern mehr Transparenz
Auch der Sicherheitsingenieur Matt Suiche konnte die Liste unabhängig wiederherstellen und bestätigte laut eigenen Angaben Kauffmans Ergebnisse weitgehend. Die Einträge seien offenbar bereits seit Jahren tief im Betriebssystem verborgen.
David Greene von der Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation sieht durchaus einen Nutzen darin, unerwünschte oder aufrührerische Textvorschläge zu verhindern. Allerdings kritisiert auch er die fehlende Transparenz. Nutzer sollten über solche Einschränkungen informiert werden und sie selbst anpassen können. "Das sollte kein Geheimnis sein", sagte Greene gegenüber Reuters.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
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