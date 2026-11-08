"Dictator Trump" und "Sleepy Joe": Was Apple iPhone-Nutzern verschweigt

Apple schränkt die Wortvorschläge seiner iPhone-Tastatur stärker ein als bisher bekannt. Eine bislang unveröffentlichte Liste enthält laut einem unabhängigen Forscher rund 100.000 Wörter und Formulierungen, die iOS bei der automatischen Texterkennung und Wischfunktion weitgehend ignoriert. Darunter befinden sich nicht nur Beleidigungen und vulgäre Begriffe, sondern auch politisch aufgeladene Aussagen wie "Dictator Trump" und "Sleepy Joe".

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Der unabhängige Forscher Derik Kauffman hat die sogenannte Grauliste entdeckt. Sie verhindert nicht, dass Nutzer bestimmte Begriffe schreiben. Sie sorgt lediglich dafür, dass Apples Tastatur diese Wörter bei der automatischen Vervollständigung oder beim Schreiben per Wischbewegung in der Regel nicht vorschlägt.

Die Liste umfasst überwiegend vulgäre oder beleidigende Ausdrücke sowie Begriffe aus den Bereichen Drogen, Sex und Gewalt. Allerdings finden sich darauf auch politische Formulierungen. Dazu zählen etwa "right wing conspiracy", "Tibetan independence" und "United Ireland".

Die Einschränkungen betreffen zahlreiche Sprachen. Auf Hindi werden beispielsweise Formulierungen unterdrückt, die sich gegen Indiens Premierminister Narendra Modi und seinen politischen Gegner Rahul Gandhi richten. Auch französische und hebräische Begriffe zur Einwanderung beziehungsweise zu den besetzten Gebieten sind betroffen.

"Jede größere Sprache verfügt über eine Variante davon", sagte Kauffman gegenüber Reuters.

Apple verteidigt seine Tastatur

Apple bestätigte die konkreten Ergebnisse des Forschers nicht. Das Unternehmen erklärte jedoch, Nutzer könnten jederzeit beliebige Wörter und Formulierungen eingeben und Vorschläge der automatischen Texterkennung überschreiben. Die Tastatur sei so konzipiert, dass sie möglichst keine unangemessenen oder beleidigenden Vorschläge mache.

Kauffman hält diesen Ansatz grundsätzlich für nachvollziehbar. Allerdings bemängelt er die uneinheitliche Umsetzung. So lasse sich beispielsweise "read smut" problemlos per Wischbewegung eingeben, während "read gay smut" blockiert werde.

Der Forscher bezeichnete die Funktion als eine sehr zurückhaltende Form der Zensur. Angesichts der enormen Verbreitung von Apple-Geräten könne selbst ein kleiner Eingriff jedoch große Auswirkungen haben.

Experten fordern mehr Transparenz

Auch der Sicherheitsingenieur Matt Suiche konnte die Liste unabhängig wiederherstellen und bestätigte laut eigenen Angaben Kauffmans Ergebnisse weitgehend. Die Einträge seien offenbar bereits seit Jahren tief im Betriebssystem verborgen.

David Greene von der Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation sieht durchaus einen Nutzen darin, unerwünschte oder aufrührerische Textvorschläge zu verhindern. Allerdings kritisiert auch er die fehlende Transparenz. Nutzer sollten über solche Einschränkungen informiert werden und sie selbst anpassen können. "Das sollte kein Geheimnis sein", sagte Greene gegenüber Reuters.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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