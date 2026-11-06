BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Trend bleibe ins vierte Quartal hinein stark, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Er hob seine operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2027 auf 7,7 Milliarden Euro und entfernt sich damit noch weiter vom Konsens./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 57,70EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

