BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 3,10 auf 2,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftstrends blieben mau für den Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs, schrieb Andrew Ross am Donnerstag./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,70 % und einem Kurs von 3,14EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2,80

Kursziel alt: 3,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2,80 € , was einem Rückgang von -10,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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