BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 3,10 auf 2,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftstrends blieben mau für den Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs, schrieb Andrew Ross am Donnerstag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,70 % und einem Kurs von 3,14EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 2,80
Kursziel alt: 3,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 2,80
Kursziel alt: 3,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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