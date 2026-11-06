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    Erstes neues US-Truppenkontingent in Estland eingetroffen

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Truppen starten neunmonatigen Einsatz in Estland
    • Zahl der US-Truppen in Estland bleibt zunächst unklar
    • Estland betont den Wert der US-Sicherheitshilfe
    Erstes neues US-Truppenkontingent in Estland eingetroffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TALLINN (dpa-AFX) - In Estland ist ein neues Kontingent an US-Truppen eingetroffen. Eine Sprecherin der US-Botschaft in Tallinn bestätigte dem estnischen Rundfunk die Anwesenheit einer Einheit der amerikanischen Streitkräfte für einen geplanten neunmonatigen Einsatz in dem an Russland grenzenden EU- und Nato-Land. Eine Zeremonie zur offiziellen Indienststellung werde Ende des Monats stattfinden, sagte sie.

    Nach Angaben von Estlands Verteidigungsminister Martin Herem befindet sich das Vorauskommando der Einheit und ihre Ausrüstung seit über einer Woche in Estland. Wie viele US-Truppen insgesamt in den Baltenstaat verlegt werden, blieb zunächst unklar.

    "Für Estland ist die US-Präsenz hier sowie die US-Sicherheitsunterstützung für die baltischen Staaten von großer Bedeutung", teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Sie bildeten einen Eckpfeiler der Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato. Estland sieht sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als vier Jahren von Russland bedroht.

    Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Estland und auch den anderen baltischen Staaten beendet. Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es im Baltikum Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen weitergeht./awe/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
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