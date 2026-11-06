Erstes neues US-Truppenkontingent in Estland eingetroffen

TALLINN (dpa-AFX) - In Estland ist ein neues Kontingent an US-Truppen eingetroffen. Eine Sprecherin der US-Botschaft in Tallinn bestätigte dem estnischen Rundfunk die Anwesenheit einer Einheit der amerikanischen Streitkräfte für einen geplanten neunmonatigen Einsatz in dem an Russland grenzenden EU- und Nato-Land. Eine Zeremonie zur offiziellen Indienststellung werde Ende des Monats stattfinden, sagte sie.

Nach Angaben von Estlands Verteidigungsminister Martin Herem befindet sich das Vorauskommando der Einheit und ihre Ausrüstung seit über einer Woche in Estland. Wie viele US-Truppen insgesamt in den Baltenstaat verlegt werden, blieb zunächst unklar.