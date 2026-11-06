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    Frankreich ermittelt zu Bombendrohungen gegen Flüge

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    Für Sie zusammengefasst
    • Justiz ermittelt zur Herkunft der Drohungen
    • Vier bedrohte Flüge landeten am Flughafen Orly
    • Europaweit gab es am Morgen 23 Bombendrohungen
    Frankreich ermittelt zu Bombendrohungen gegen Flüge
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Nach Bombendrohungen gegen mehrere Linienflüge in Europa hat Frankreichs Justiz Vorermittlungen eingeleitet. Es laufe eine Untersuchung, um die Herkunft der Drohungen zu bestimmen, die ganz Europa träfen, hieß es aus dem Amt des französischen Premierministers.

    Zuvor hatte es erneut Drohungen gegen vier Flieger gegeben, die über Frankreich unterwegs waren. Alle landeten am Pariser Flughafen Orly. Sicherheitsüberprüfungen liefen. Den Angaben zufolge gab es am Morgen europaweit 23 solcher Drohungen.

    Bereits am Donnerstag hatte eine Maschine auf dem Weg von Dublin nach Rom in Nordfrankreich Halt machen müssen, weil eine Bombendrohung ausgesprochen worden war. Auch mehrere andere Flüge in Europa waren von Drohungen betroffen./rbo/DP/mis






    Verfasst von dpa-AFX
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    Frankreich ermittelt zu Bombendrohungen gegen Flüge Nach Bombendrohungen gegen mehrere Linienflüge in Europa hat Frankreichs Justiz Vorermittlungen eingeleitet. Es laufe eine Untersuchung, um die Herkunft der Drohungen zu bestimmen, die ganz Europa träfen, hieß es aus dem Amt des französischen …
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