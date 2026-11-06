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    LITEON liefert auf der electronica 2026 die Energie für KI von der Cloud bis zum Edge

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    MÜNCHEN, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- LITEON Technology präsentiert sich auf der electronica 2026 in München vom 10. bis 13. November unter dem Motto „LITEON Powers AI". An seinen Ständen „AI Power" und „Intelligent Photonics" präsentiert LITEON Lösungen für Stromversorgung, Netzwerktechnik, optische Kommunikation, intelligente Sensorik sowie AR-Optik für KI-Infrastruktur und Edge-Anwendungen. Die Präsentation spiegelt die Strategie „One LITEON" sowie die Vision „From Cloud to Edge" (von der Cloud bis zum Edge) wider und zeigt, wie LITEON seine Technologien und Systemkompetenzen für Cloud-Infrastrukturen und Edge-Anwendungen bündelt.

    Die steigende Leistungsdichte von KI-Systemen verändert die Stromversorgungsarchitekturen von Rechenzentren und führt zu einem Bedarf an effizienterer sowie zuverlässigerer Stromversorgung vom Rack zum Chip. LITEON wird eine durchgängige Stromversorgungsarchitektur vorstellen, die Energiespeicherung, Stromversorgung auf Rack-Ebene, Serverstromversorgung und Leistungswandlung auf Chipebene umfasst. Zu den Haupttechnologien gehören 800 VDC, leistungsstarke Power Shelves, modulare Stromversorgungslösungen, Power Bricks für 800 V und 50 V, Intermediate Bus Converter (IBC)-Module sowie Spannungsreglermodule (VRMs) und magnetische Hochleistungskomponenten für KI-Stromversorgungssysteme, Energiespeicherung sowie industrielle Leistungswandlung. Von der Energieversorgung und der Verteilung auf Rack-Ebene über die Serverstromversorgung bis hin zur präzisen Stromversorgung auf Chipebene demonstriert LITEON seine umfassenden Kompetenzen im Strom- und Energiemanagement für KI-Rechenumgebungen mit hoher Leistungsdichte.

    Die Ausweitung von KI von der Cloud bis zum Edge erfordert eine leistungsfähige Stromversorgung, Konnektivität sowie intelligente Sensorik, um KI näher an die Orte zu bringen, an denen Daten erzeugt und genutzt werden. LITEON präsentiert Lösungen für Stromversorgung, Konnektivität, 5G, Edge AI Vision sowie intelligente Sensorik, die Anwendungen in KI-Infrastrukturen, Unternehmensnetzwerken, der industriellen Automatisierung und im Edge Computing unterstützen. Zusammen ermöglichen diese Technologien KI-Verarbeitung in Echtzeit sowie visuelle Intelligenz in intelligenten Gebäuden, im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in intelligenten Büros und in Industrieumgebungen und fördern so den Einsatz von KI in der Praxis.

    Mit dem zunehmenden Ausbau der KI-Rechenkapazitäten gewinnen optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die KI-Infrastruktur entscheidend an Bedeutung. LITEON präsentiert Technologien für die optische Hochgeschwindigkeitskommunikation in KI-Rechenzentren sowie intelligente Sensorik, fortschrittliche Optik und AR-Optik. Durch die Integration von Technologien auf allen Ebenen, von einzelnen Komponenten bis hin zu Systemanwendungen, treibt LITEON seine Vision als „Digital Photonics Integrator" (Integrator für digitale Photonik) in verschiedenen Anwendungsbereichen voran.

    Von KI-Rechenzentren bis hin zu Edge-Anwendungen vereint LITEON Stromversorgungs-, Vernetzungs- und Sensortechnologien, um eine effizientere, zuverlässigere und besser skalierbare KI-Infrastruktur zu ermöglichen und damit den Einsatz von KI nach dem Prinzip „From Cloud to Edge" in der Praxis voranzutreiben.

    LITEON Technology auf der electronica 2026:

    • Datum: 10. bis 13. November 2026
    • Veranstaltungsort: Messe München, Deutschland
    • AI Power Stand: Nr. 124, Halle A5
    • Intelligent Photonics Stand: Nr. 337, Halle B5

    LITEON Powers AI from Cloud to Edge at electronica 2026

     

     

     

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    LITEON liefert auf der electronica 2026 die Energie für KI von der Cloud bis zum Edge MÜNCHEN, 6. November 2026 /PRNewswire/ - LITEON Technology präsentiert sich auf der electronica 2026 in München vom 10. bis 13. November unter dem Motto „LITEON Powers AI". An seinen Ständen „AI Power" und „Intelligent Photonics" präsentiert LITEON …
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