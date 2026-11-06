BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2230 auf 2290 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern sei besser als gedacht ins Geschäftsjahr 2027 gestartet, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstag. Auch im zweiten Quartal stehe der Konzern gut da./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 21,98EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,9

Kursziel alt: 22,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

