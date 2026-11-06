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    BARCLAYS stuft ASOS auf 'Equal Weight'

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    BARCLAYS stuft ASOS auf 'Equal Weight'
    Foto: adobe.stock.com
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 450 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Turnaround des Onlinehändlers gehe teilweise schneller als gedacht, schrieb Olivia Venancio am Donnerstag. Sie hob das Geschäft mit Damenmode und die Länder Deutschland und Großbritannien positiv hervor. Fragezeichen sieht sie allerdings hinter der Nachhaltigkeit des Wachstums, dem Handel mittels KI-Agenten und den trüberen Konjunkturaussichten./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:47 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,20 % und einem Kurs von 4,92EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Olivia Venancio
    Analysiertes Unternehmen: ASOS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 4,7
    Kursziel alt: 4,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m





    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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