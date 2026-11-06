BARCLAYS stuft ASOS auf 'Equal Weight'
Foto: adobe.stock.com
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 450 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Turnaround des Onlinehändlers gehe teilweise schneller als gedacht, schrieb Olivia Venancio am Donnerstag. Sie hob das Geschäft mit Damenmode und die Länder Deutschland und Großbritannien positiv hervor. Fragezeichen sieht sie allerdings hinter der Nachhaltigkeit des Wachstums, dem Handel mittels KI-Agenten und den trüberen Konjunkturaussichten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,20 % und einem Kurs von 4,92EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Olivia Venancio
Analysiertes Unternehmen: ASOS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,7
Kursziel alt: 4,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Olivia Venancio
Analysiertes Unternehmen: ASOS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,7
Kursziel alt: 4,5
Währung: GBP
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