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    ALTA Performance Materials unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der BASF-Geschäftseinheit Palatal

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    ALTA Performance Materials unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der BASF-Geschäftseinheit Palatal
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    Der Vertrag ermöglicht ALTA Performance Materials den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Südamerika und steht im Einklang mit der Strategie von BASF, das eigene Portfolio auf die Kerngeschäfte im Chemiebereich zu konzentrieren. Der Geschäftsbetrieb von Palatal wird während der Übergangsphase uneingeschränkt fortgeführt.

    LONDON, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- ALTA Performance Materials gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit BASF einen Vertrag zur Übernahme des Palatal-Geschäfts in Chile unterzeichnet hat. Der Vertrag stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie von ALTA Performance Materials dar, seine Präsenz in Südamerika zu stärken und bestehende Produktionskapazitäten, technisches Know-how sowie Kundenbeziehungen zu bündeln, um den Anforderungen der Verbundwerkstoffbranche gerecht zu werden.

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    Das Palatal-Geschäft beliefert Kunden aus dem Bauwesen, dem Bergbau, der Aquakultur, dem Transportwesen sowie der Industrie mit Vinylesterharzen und ungesättigten Polyesterharzen. Das Palatal-Geschäft hat seinen Produktionsstandort in Concón, Chile, und verfügt über einen etablierten Kundenstamm sowie ein Team mit umfassenden Kenntnissen des südamerikanischen Marktes.

    Nach Abschluss der Übernahme wird ALTA Performance Materials über einen zweiten Produktionsstandort in Lateinamerika verfügen und damit seine regionale Produktionspräsenz ausbauen sowie Kunden durch lokale Lieferungen, technisches Know-how und ein breiteres Portfolio an Hochleistungsmaterialien besser unterstützen können.

    Der endgültige Abschluss der Transaktion unterliegt den für diese Art von Transaktion üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

    Andrew Miller, Geschäftsführer von ALTA Performance Materials, sagte: „
    Südamerika ist ein wichtiger Markt für ALTA Performance Materials und dieser Vertrag ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung unserer Präsenz in der Region. Palatal ist ein etablierter Geschäftsbereich mit einer angesehenen regionalen Marke und Produkten, wertvollem technischem Know-how sowie Beschäftigten, die ihre Kunden und deren Märkte genau kennen. Durch die Verbindung dieser Erfahrung mit unseren Kompetenzen können wir unseren Kunden sowohl bei den gelieferten Materialien als auch bei der Unterstützung mehr bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Palatal-Team und darauf, auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen."

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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