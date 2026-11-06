Haftbefehl gegen Angeklagten im VW-Dieselprozess erlassen
- Haftbefehl gegen Angeklagten soll Prozess sichern
- Angeklagter erschien später und klagte über Schmerzen
- Angeklagt sind drei frühere VW-Führungskräfte
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Im gerade begonnenen Betrugsprozess zum VW -Dieselskandal ist Haftbefehl gegen einen der drei Angeklagten erlassen worden. Der Mann wurde nach dem zweiten Verhandlungstag verhaftet, um die Durchführung des Verfahrens zu sichern, wie das Landgericht Braunschweig mitteilte. Der 66-Jährige habe gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt.
Zum geplanten Prozessauftakt am Montag konnte die Anklage nicht verlesen werden, weil einer der drei Angeklagten aus gesundheitlichen Gründen fehlte. Der Vorsitzende Richter sagte dazu, dass der Betroffene aus Sicht des Gerichts nicht ausreichend entschuldigt gewesen sei. Zum zweiten Versuch am Donnerstag erschien der Mann in zwar Braunschweig, beschwerte sich aber massiv beim Gericht.
Beschuldigter geht bei Anklage durch den Gerichtssaal
Die Verlesung der Anklage verfolgte der Mann gehend im Gerichtssaal. Sitzen oder Liegen bereite ihm zu große Schmerzen, sagte er zur Begründung. Er betonte mehrfach, dass das bevorstehende Verfahren mit etwa 150 Verhandlungstagen eine massive Belastung für ihn sei. Ein Arzt habe ihm mit einem Attest eine Reiseunfähigkeit bescheinigt.
Der Vorsitzende Richter sagte, dass die vorgelegten Papiere das Fehlen des Angeklagten zum Prozessauftakt nicht ausreichend entschuldigen. Er kritisierte den Angeklagten auch dafür, anderen Verfahrensbeteiligten nicht Bescheid gegeben zu haben. Der erste Prozesstag war nach einiger Wartezeit abgebrochen worden.
Vierter größerer Betrugsprozess startet mit Verzögerung
In dem vierten größeren Braunschweiger Betrugsprozess zur VW-Dieselaffäre sind drei frühere Führungskräfte angeklagt. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, die illegale Abschalteinrichtung mitentwickelt zu haben beziehungsweise nicht gegen die Weiterentwicklung der Software eingeschritten zu sein. Für das Verfahren sind etwa 150 Verhandlungstage bis Ende 2028 geplant./bch/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 70,12 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,57 %/+72,41 % bedeutet.
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Geschmäcker sind verschieden.
Ich denke wenn man z.B. einen Golf 3 der 90er Jahre komplett ohne Elektronik günstig und mit der VW Qualität von damals ausliefern würde, hätte man genügend Kunden die zugreifen würden. Den ganzen elektronischen Überwachungs Schwachsinn von heute braucht kein Mensch. Einen BYD rollendes Computer KFZ würde ich mir auch nicht kaufen wollen.
Laut Google KI:
In der Automobilproduktion gibt es einen deutlichen Kostenunterschied zwischen Deutschland und Tschechien:
- Arbeitskosten pro Stunde: Eine Arbeitsstunde in der deutschen Autoindustrie kostet im Schnitt fast 65 Euro (inklusive Lohnnebenkosten), während sie in Tschechien bei etwa 24 Euro liegt. (Über die gesamte Industrie hinweg sind die Werte etwas niedriger, das Verhältnis bleibt aber ähnlich bei ca. 45 Euro zu 15–20 Euro).
- Jahresarbeitszeiten: In Deutschland liegt die durchschnittliche Arbeitszeit in der Branche bei rund 1.300 Stunden im Jahr, in Tschechien bei etwa 1.800 Stunden im Jahr.
- Bruttogehälter & Struktur: Während Facharbeiter und Angestellte bei deutschen Autoherstellern (wie VW) im Branchenvergleich weit überdurchschnittlich verdienen (oft mit hohen Tarif- und Sonderzahlungen), liegen die Basislöhne bei tschechischen Werken (wie der VW-Tochter Škoda) spürbar niedriger, auch wenn dort in den letzten Jahren kräftige Lohnsteigerungen durchgesetzt wurden.
- Wochen- und Jahresstundenleistung: Durch die Kombination aus niedrigerem Stundenlohn und längerer Jahresarbeitszeit sind die Gesamtkosten pro Fahrzeug in Tschechien für die Konzerne erheblich günstiger.