DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NORDEX AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe im dritten Quartal überzeugt und die Äußerungen zum Schlussviertel stimmten zuversichtlich, schrieb John Kim in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 42,00EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

