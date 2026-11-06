DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Eckdaten zum dritten Quartal und der Anhebung der Jahrsziele mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Ihn überrasche die Prognoseerhöhung nur bedingt, nachdem er zuvor auf eine solche Möglichkeit hingewiesen habe, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Nachfrage beim Lkw-Zulieferer sei gut gewesen, vor allem mit Blick auf die US-Truck-Produktion im dritten Quartal./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 59,90EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Jost Werke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

