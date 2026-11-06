DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Der Rekordauftragsbestand des Halbleiterausrüsters untermauere die Aussichten für 2027, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 45,34EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.