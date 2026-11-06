Schock für Novartis: Tumorverdacht statt erhoffter Rettung

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis sieht sich mit neuen Sicherheitsfragen zu seiner Gentherapie Zolgensma konfrontiert. Bei Kindern, die das Medikament gegen die seltene Erbkrankheit spinale Muskelatrophie (SMA) erhalten haben, sind Tumore aufgetreten. In zwei Fällen konnte das Unternehmen einen Zusammenhang mit der Behandlung nachweisen. An der Börse sorgten die Nachrichten zunächst für Verunsicherung. Die Novartis-Aktie verlor in der Schweiz zeitweise 2,4 Prozent und notierte bei 130,90 Schweizer Franken. Seit Jahresbeginn liegt das Papier allerdings weiterhin rund 20 Prozent im Plus.

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Neun Tumorfälle seit der Zulassung

Seit der Zulassung von Zolgensma im Jahr 2019 wurden insgesamt neun Tumorfälle bei behandelten Patienten gemeldet. Das teilte Novartis in einer Stellungnahme mit. Untersuchungen hätten bei zwei Fällen einen Zusammenhang mit der Gentherapie bestätigt. Um welche Art von Tumoren es sich handelt und an welchen Stellen im Körper sie aufgetreten sind, ließ das Unternehmen zunächst offen.

Novartis erklärte, die Sicherheit seiner Medikamente kontinuierlich zu überwachen und neue Erkenntnisse sowie gemeldete Fälle regelmäßig zu bewerten.

Das Risiko von Tumoren ist bereits in den Sicherheitsinformationen zu Zolgensma aufgeführt. Hintergrund ist die Möglichkeit, dass das eingeschleuste Erbgut der Gentherapie in die DNA der Patienten eingebaut wird.

Lebensrettende Therapie mit Risiken

Zolgensma wird zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie eingesetzt. Die seltene Erbkrankheit kann in ihrer schwersten Form bereits im Kleinkindalter zu Atemversagen führen. Ohne Behandlung sterben betroffene Kinder häufig schon in den ersten Lebensjahren.

Die einmalige Gentherapie soll diesen Verlauf verhindern. Sie ermöglicht es vielen behandelten Babys, wichtige Entwicklungsschritte zu erreichen, etwa selbstständig zu sitzen.

Die britische Patientenorganisation Spinal Muscular Atrophy UK rief dazu auf, die neuen Meldungen einzuordnen. Weltweit hätten bereits mehr als 6.000 Kinder Zolgensma erhalten. Die Zahl der gemeldeten und bestätigten Tumorfälle sei im Verhältnis dazu gering.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 143,3EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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