TeamViewer Kurssturz: "Man hätte CEO Steil bereits vor Jahren rauswerfen müssen"

Die TeamViewer-Aktie steht in dieser Woche im Mittelpunkt der Diskussionen in der wallstreetONLINE-Community. Für Gesprächsstoff sorgen die am Dienstag, dem 3. November, veröffentlichten Quartalszahlen: Der Fernwartungsspezialist senkte seine Umsatzprognose für 2026 überraschend von zuvor 0 bis 3 Prozent Wachstum auf nunmehr 1 bis 2 Prozent Rückgang. Die Börse reagierte mit einem heftigen Kurssturz von zeitweise rund 25 Prozent.

Im wO-Forum sorgt vor allem die erneute Enttäuschung für Unmut. Viele Nutzer kritisieren die wiederholten Prognosekorrekturen und verlieren zunehmend das Vertrauen in CEO Oliver Steil. Andere verweisen auf die weiterhin hohe Profitabilität sowie das Wachstum im Enterprise-Geschäft und bei TeamViewer One. Die zentrale Frage: Ist der Turnaround nur aufgeschoben – oder muss TeamViewer seine Wachstumsambitionen und die bisherige Strategie grundsätzlich überdenken?

Hier einige Stimmen aus der TeamViewer-Diskussion im wO-Forum zur aktuellen Entwicklung:

BimBamBino: "Zahlen sind da…Meinungen dazu? Mal schauen, was der Kurs heute macht…"

Katjuscha-research: "Okay, Umsatz -2% Ebitda -3% Nettogewinn +26% passt zu meinen Erwartungen. Mal gucken ob der Markt sich daran stört, dass es statt Umsatzstagnation nun auch im Gesamtjahr -1-2% werden sollen. Fänd ich aber etwas übertrieben, da ARR sich stabilisiert hat und man weiter von guten Aussichten spricht, gerade auch auf Grundlage des ONE Wachstums."

darauf Kampfkater1969: "Dieser "sachte Umsatzschwund" wurde bisher in allen Außenkontakten des Vorstands und Aufsichtsrats als Rahmenszenario benannt, für laufendes Geschäftsjahr und auch Kommendes....der Dreh soll danach aber kommen.......insoweit keine Überraschung."

JBelfort: "Licht und Schatten. Zumindest wohl keine KI Disruption nach unten hin. Wenn ich allerdings raten müsste, würde ich sagen, der Kurs wird heute zersägt."

Dogweiler: "Der Kurs wird abstürzen - die Zahlen sind miserabel, eine Prognosesenkung ist eine Prognosesenkung. Es geht nicht darum, wie Steil die Sache sich schönredet. Der Kundenschwund ist dramatisch - schaut in die Detailzahlen."

Muhlan: "Wer in einem stark wachsenden Markt selber kein Wachstum hinbekommt sollte sich schleunigst einen neuen Job suchen, man merkt, dass der CEO Oliver Steil nur Ahnung hat vom Geld ausgeben und sich selber die Taschen vollmachen."

Hiasewase: "Ich bin hier ja investiert weil ich auch an die Strategie glaube. Ich verstehe nur nicht warum erst ein Ziel von 0 bis 3% ausgegeben wird um es dann wieder zu kassieren. Gerade Teamviewer muss m.E. da besonders Abbitte leisten was das betrifft. Und das wegen verschobenen Enterprise Deals. Hätte man das nucht vorher berücksichtigen können? Immerhin war die Spanne ja auch recht großzügig. Der Kurs zeigt ja was der Markt und ggf. die LVs damit machen. Ich bleibe dabei und hoffe dass jetzt dann irgendwann mal die Vertrösterei ein Ende hat."

Therealdeal77: "Meines Erachtens wird das hier nichts mehr, man stolpert von Quartal zu Quartal- ganz ganz schlimm."

darauf 51400: "Kann man sogar von der Watchlist streichen. Sterben auf Raten."

Muhlan: "Der Steil liefert wie immer nur dumme Ausreden. Ich sehe keine Kostensenkungsmaßnahmen, keine strategische Prüfung des Portfolios (Frontline passt m.E. besser zu Siemens als zu Teamviewer), kurz gesagt nichts was den Aktionären zugute kommen würde, alle Maßnahmen haben immer nur das Ziel, dass sich der Steil nen faulen Lenz macht und Millionen € in seine Taschen schaufelt."

Nofortuneteller: "Naja,die -20% sind sicher übertrieben, aber enttäuschend ist die Umsatzentwicklung schon. Ich bin davon ausgegangen ,das der Vorstand seine 0-3% sehr konservativ geschätzt hat und nach den vorangegangenen Enttäuschungen die eigene Prognose übertreffen oder zumindest halten kann. Die Umsatzzahlen an sich sind hier wohl nicht das Problem, sondern das weiter erodierte Vertrauen."

HeyBen: "Man sieht, der Kauf von 1E war eine Überlebensaktion. Das allgemeine Geschäft ist langsam aber stetig rückläufig und 1E schafft zwar ansich Wachstum, ist aber im Gesamtumsatz nach wie vor vernachlässigbar. Erneut wird Wachstum versprochen, aber nicht gehalten. Der Schuldenabbau geht vorran, aber ebenfalls langsam. Ich sehe hier in den nächsten 2 Jahren keinen Investmentcase, der Kurs könnte auch auf 2€ fallen."

Turbodein: "Sind jetzt schon Wut-Kurse."

darauf dogweiler: "Nope, die Illusion, die die steigenden Kurse der letzten Monate erschufen ist lediglich geplatzt. 17% Churn zu feiern ist Absurdistan. Das EBITDA fällt schneller als die Schulden, hier gehts schlicht ums Überleben..."

Ichbineinlobhudler: "Seit der ersten Gewinnwarnung 2021 geht es hier fast jedes Jahr mit Umsatz und Gewinn bergab. Fast jedes Jahr negatives Umsatz- und Gewinnwachstum. Das Gefährliche war halt, dass Ebitda und fcf so gut ausgesehen haben und ein gesundes Unternehmen vorgegaukelt haben.

7 Jahre lang Lug und Trug von Steil. Im letzten Quartal hat er uns noch vorgeschwärmt wie gut sich TeamviewerOne verkauft. Wie geschnitten Brot. Neu-Kunden 1E in der Pipeline. Das zweite Halbjahr sollte deutlich besser werden. Alles gelogen...

Der Markt hat das mal wieder ganz hervorragend antizipiert. Der gemeine wO-Teilnemer hatte seine eigene Agenda und wollte wieder einmal schlauer sein, als der Markt. Muss sich hier keiner über Steil beschweren."

Veitastic: "Gibt es eigentlich irgendein Unternehmen, dass Interesse daran haben könnte TeamViewer zu übernehmen?"

darauf Ichbineinlobhudler: "Mit Fernwartung wahrscheinlich nicht. Die Frage ist halt, ob der Teamviewer KI-Ansatz nicht nur Marketing-Geblubber von Steil war, wovon ich mittlerweile ausgehe, oder ob das wirklich Potential hat. Wenn es Potential hat, wäre das für mich quasi ein Wunder, denn wenn ich mir capex anschaue, die ja immer noch auf dem niedrigsten Level liegen, frage ich mich, wie man da irgendetwas ohne jede Investition entwickeln kann, während andere Unternehmen sich durch KI-F&E mit Mrd-Summen verschulden..."

DerKönig: "Für mich sind nach diesen Zahlen drei Kennzahlen wichtiger als der Umsatz:

🟢 1. Enterprise ARR +6,7 % ist gut.

Wenn wir 2027 Richtung 9–10 % kommen, wäre das ein starkes Signal.

🟢 2. ARR der Großkunden +13 % ist für mich die interessanteste Zahl des gesamten Reports.

Das zeigt, dass TeamViewer bei den wertvollsten Kunden tatsächlich Marktanteile bzw. Umsatz gewinnt.

🟡 3. SMB ARR Noch −3,7 %, aber erstmals stabilisiert sich die Kundenabwanderung sequenziell.

Wenn SMB 2027 von −4 % auf 0 % oder +1–2 % kommt, könnte der Konzern-ARR plötzlich ziemlich schnell auf +4–6 % drehen."

darauf Ichbineinlobhudler: "So funktioniert das doch nicht. Wir können uns doch hier nicht irgendwelche Zahlen zurecht fantasieren. Wir haben doch Null-Einblicke in das Unternehmen. Und da geht es doch den Profis genauso. Außerhalb der Quartalsbericht und des Geschäftsbericht veröffentlich das Unternehmen alle paar Monate mal eine Corporate News, die aber nie irgendwie dazu geeignet sind, die monetären Auswirkungen für die Zukunft abzuschätzen.

Wir bekommen einmal im Jahr eine Guidance und dreimal im Jahr Quartalsberichte. That's it. Je nachdem was dort berichtet wird, führt das zu unmittelbarer Kursreaktion. ARR ist eine Fantasie-Zahl, die sich der CFO ausgedacht hat, um eine positive Markteinschätzung zu erreichen. Ausgerechnet auf diese Fantasiekennzahl eine Spekulation aufzubauen? Unsinn.

Die Guidance im März war Umsatz im Mittel +1,5%. Daraufhin ist der Kurs auf 4,x EUR eingebrochen. Dann hat Steil in Q1 & Q2 nach enttäuschenden Zahlen angefangen zu fantasieren, was im 2. HF alles besser wird. Der Kurs erholt sich auf über 7,50 EUR und in Q3 wird die Guidance um 3% auf im Mittel -1,5% gekürzt.

WAS ZUR HÖLLE HABT IHR ERWARTET, WAS IN DIESEM FALL PASSIEREN WIRD?

Und jetzt beginnt das Spiel wieder von Vorne. Der Kurs bricht ein. Steil verspricht das Blaue vom Himmel für 2027..."

Dreiseitensteak: "Einige kommen mit der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft nicht klar.

TeamViewer war nie dieses Tech Unternehmen wo man sich selber sah, das musste man 2021 selber einsehen. TeamViewer hat sich dann stabilisiert aber KI hat diese Stabilisierung ins Wanken gebracht.

Ein Software Unternehmen und stabilisiert da passt schon was nicht. Mam hat keine PS auf die Strasse gebracht. Bin seit 2021 investiert und muss mir das ja nun selber eingestehen oder besser musste mir das eingestehen.

Mit 1e wollte man dem nun entgegen wirken. Bisher funktioniert das nicht. 2025 + 2026 Übergangsjahre. Und wir können davon ausgehen, auch 2027 wird nun eines sein.

Geduld. Aber die erschöpft sich irgendwann auch. Bei einem Software Unternehmen will man Wachstum. Wenn nicht.

Wo bleibt die Dividende, dann kann man damit leben, was da abläuft. Ob nun +0-3% oder -3-0% Umsatz. Ist doch kurzfristig wurscht. Wann wieder 10% Umsatz?"

Straßenkoeter: "Das Tempo der Schuldenreduzierung ist schon kritisch. Wenn der Cashflow immer langsamer sprudelt, die Rückläufigkeit des EBITDA Tempo aufnimmt, dann wird es kritisch. Wieviel Cash verpulvert man aktuell noch für großkotziges Marketing? Da man organisch nicht mehr wächst, ist zudem die schleichende Disruption durch KI bewiesen. Die 5€ dürften nicht halten."

VisionEye: "Um der Marke Teamviewer nicht zu schaden, sollte der Aufsichtsrat den Steil absetzen und einen Neuanfang starten"

HubsiMueller: "Der Kurssturz liegt natürlich nicht an den -2%, sondern an der Kursentwicklung der letzten Monate und den Aussagen von Herrn Steil zum Verlauf des 2. Halbjahres, die er seit April 26 getätigt hat.

Es gibt ja keinerlei fundamentale Gründe, warum die Aktie seit den Q2 von 5,90 EUR auf 7,70 EUR gestiegen ist. Wenn man allerdings die Aussagen von Herrn Steil im Rahmen des Q2 getätigt hat, bzgl. der Entwicklung von 1E und TeamviewerOne, dann konnte man schon davon ausgehen, dass sich die Lage im 2. Halbjahr deutlich bessern wird. Da lässt sich dann schon ein Kursanstieg in dieser Höhe durchaus erklären. Ich hätte mir aufgrund der Aussagen von Herrn Steil in den Adhocs und calls zu Q1 und Q2 nie vorstellen können, dass es eine Gewinnwarnung geben wird. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Teamviewer wie von Herrn Steil ausgesagt, eher vorsichtiger prognostiziert hat und eher ein Potential für eine Erhöhung der Prognose da sein wird.

Andersherum, hätte Herr Steil deutlich vorsichtiger für das 2. Halbjahr formuliert , wäre es wahrscheinlich in der Folge nicht zu einem so großen Kursanstieg gekommen und heute nicht zu einem mittlerweile fast schon 30%igen Abschlag.

Wir sind ja auch nicht am Ende. Legt man die Basis von März 2026 mit Stand der Prognose für 2026 zugrunde und ein Tiefkurs von 4,12 EUR, besteht eben die Gefahr, dass mit der Gewinnwarnung von heute, dieses Niveau noch einmal unterschritten wird. Muss nicht so kommen. Wenn es aber noch mal deutlicher unter 4,12 EUR geht, kann hier niemand überrascht sein.

Das mit der Aussage zu quittieren, wegen 2% weniger Umsatz, bricht die Aktie um 30% ein, ist natürlich eine sehr einfach gestrickte Aussage. Ich denke, da sind wir alle der Meinung, dass das Unsinn ist."

Sonnenschein2010: "Es fällt TMV und der Anlegerschar auf die Füße, dass man einen Turnaround herbeigehofft hat, der jetzt eben anhand der Zahlen so noch nicht da ist.

That's it. Wer weiter hofft kauft zu, wer nicht mehr hofft verkauft. So einfach.

Steil ist ein Träumer und hatte ein wahnsinns Glück, dass er "beauftragt" wurde TMV an die Börse zu bringen und PE (Permira) Milliardengewinne zu bescheren. Ansonsten ist die Leistung mehr als überschaubar. Unglaublich viel Kohle in Nonsens-Marketing Aktionen gesteckt...

dann viel zu spät verstanden, dass man nicht mehr zukunftsfest ist ohne KI...

dann ein völlig überzogener Kaufpreis für eine Übernahme... mit hoher Überscudung

dann eine sehr holprige Integration in Bezug auf den eingekauften Kundenbestand...

und jetzt auch noch sinkende Umsätze.

Steil geht anders, ich würde ihn als CEO entlassen. Nur der AR ist hier quasi non-existent, was seine ihm obliegenden Pflichten angeht."

Kampfkater1969: "Teamviewer benötigt jetzt keine "Steil-heiten" mehr, sondern einen N E U E N Vorstand, der noch hungrig ist nach ERFOLG, nach Wachstum, nach Schaffung von Vermögenswerten.....Keinen "Salon-Löwen"......in der "Politik würde er Stimmenkönig werden........aber in der rauhen IT-KI-Wirklichkeit 2026 ist er völlig deplaziert......

Insoweit auch Versagen des Aufsichtsratsvorsitzenden und des gesamten Aufsichtsrats.......kann auch weg......müssen neue Köpfe her....."

Accountant1987: "Faszinierend wie hier diskutiert wird ob Minus 1 % oder plus 1 % so ins Gewicht fällt. Das spielt doch überhaupt keine Rolle!

Vielleicht sollten wir uns stärker mal die Frage stellen, ob TV es schafft im nächsten Q mal 4 % Wachstum rauszuhauen oder wir von Minus 3 % im nächsten Q sprechen?! Weil genau das macht ja der Markt, der Markt traut TV kein Wachstum mehr zu.

Es ist wirklich ein Déja vue wie bei Hellofresh: Man hängt sich an den aktuellen Zahlen auf und irgendwelchen Details (ist doch alles nicht so schlimm, eh zu 98 % wie erwartet) und vernachlässigt, dass das gesamte Geschäftsmodell aber den Bach runter geht.

So schlimm ist es (vermutlich) noch nicht bei TV, aber genau das wird die entscheidende Frage sein, und nicht ob wir knapp plus oder knapp Minus beim Umsatz sind.

Beispiel: Was muss denn passieren, dass ein paar DAX-Unternehmen im nächsten Quartal TV einen Großauftrag geben? Wie wahrscheinlich ist das? Brauchen sie TV? Gibts (bessere) Konkurrenzprodukte? Das sind die spannenden Fragen..."

Subvers: "Solange Steil CEO ist und auch im Aufsichtsrat nicht ausgemistet wird, ist die Aktie nicht investierbar. Man hätte CEO Steil bereits vor Jahren rauswerfen müssen. Es stellt sich die Frage was der Aufsichtsrat eigentlich den ganzen Tag macht.

Steil hat seit Jahren hinlänglich und wiederholt bewiesen, dass er es nicht kann. Er trifft m.E. nicht nur schlechte Managemententscheidungen, vor allem kann man ihm kein Wort glauben. Ja, kann alles sein, wie Steil es sagt. Kann aber auch komplett anders sein. Was soll man mit einem CEO der ständig irgendwas erzählt und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das völliger Quatsch ist."

DerKönig: "Ich würde die Zahlen wie folgt bewerten: TeamViewer One sehr stark, DEX Turnaround bestätigt, Großkunden sehr stark. Damit ist die Transformation tatsächlich auf einem guten Weg, wenn auch sie langsamer geht als erhofft. Die hohe Marge und Schuldentilgung zeigen mir eine gute Kostendisziplin. Aufgeschobene Aufträge könnten in 2027 das Wachstum beschleunigen. Insgesamt sehe ich aktuell eine unerwartet gute Chance zum Wiedereinstieg oder Zukauf.

Je geringer die Verschuldung, umso wahrscheinlicher wird auch eine Übernahme. Eine Übernahme ist auch deshalb interessant, weil dann durch Kostenreduzierung."

Therealdeal77: "Was man hier mitunter zu lesen bekommt stimmt mich nachdenklich.

Aktie ist unterbewertet, Unternehmen generiert immer noch viel Cash, tolle EBITDA- Marge etc.

Aber kaum jemand möchte etwas davon wissen, das die Umsätze weiter schrumpfen, Kunden abwandern und Projekte auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Das ist kritisch- vor allem für ein Tech- Unternehmen.

Ein Tech-Unternehmen ohne Wachstum verliert an der Börse jegliche Bewertungsmultiplikatoren- auch wenn das operative Fundament weiter steht."

TerenceSpencer: "Quo Vadis, Teamviewer?! Turnaround verschoben. Die Frage ist inzwischen leider, ob dieser überhaupt noch kommt. In Q3 hat nun auch noch das Enterprise ARR Federn lassen müssen währungsbereinigt von +8,3% (Q2) auf nun +6,7% aufgrund von verschobenen Großaufträgen aus der Pipeline. Bleibt die Frage, ob nur verschoben oder vielleicht auch komplett abgesagt bzw. wie belastbar diese Pipeline überhaupt ist. Auf der anderen Seite jetzt KGV 6. Schon sehr billig und auch etwas verlockend. Zukaufen oder Aussitzen und hoffen auf 2027? Vielleicht kommt demnächst auch mal ein großer EU-Auftrag. Nur der hätte die letzten 12 Monate schon kommen können seit sich die EU unabhängiger machen will von US. Übernahme ist auch noch ein Hoffnungsschimmer. Nur auch hier stellt sich die Frage, warum jetzt oder bald, wenn das vor einem Jahr zu ähnlichen Kursen auch schon möglich gewesen wäre und nicht passiert ist. Vielleicht war Q3 jetzt der Tiefpunkt. Vielleicht kommt es aber noch schlimmer. Ich glaube Letzteres ist inzwischen sogar schon eingepreist mit Blick auf das aktuelle Kursniveau."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei TeamViewer gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu TeamViewer teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community