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    Guirassy fehlt Dortmund gegen Elversberg

    ROUNDUP/Zerrung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Guirassy fällt mit Zerrung gegen Elversberg aus
    • Guirassys Guinea-Reise fällt wohl ebenfalls aus
    • Sabitzer zurück, Silva und Beier bekommen Chancen
    ROUNDUP/Zerrung - Guirassy fehlt Dortmund gegen Elversberg
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy wird das Bundesliga-Spiel gegen Aufsteiger SV Elversberg verpassen und wohl auch nicht zur Nationalmannschaft Guineas reisen. "Serhou hat eine Zerrung, wird also nicht teilnehmen können morgen", sagte BVB-Coach Niko Kovac vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Dortmund.

    "Wir werden schauen, wie wir das in den nächsten Tagen machen. Wir sind in einem sehr guten Austausch mit dem Verband. Es wird wohl so sein, dass er nicht reisen wird und hier bleibt. Aber das werden wir noch mit dem Verband besprechen und hoffen, dass er dann nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit ist. Wann genau das ist, werden wir sehen", stellte der Trainer klar.

    Gute Nachrichten bei Sabitzer

    Guirassy hatte sich am Dienstagabend beim 2:1 in der Champions League gegen Betis Sevilla verletzt. Der Angreifer musste bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er sich an den Oberschenkel gegriffen hatte.

    Nach einer Behandlung unternahm der Stürmer zunächst noch einen Versuch und spielte weiter. In der 34. Minute war sein Einsatz jedoch endgültig beendet.

    Eine positive Nachricht gibt es dagegen bei Marcel Sabitzer. Der Mittelfeldspieler, der in der Königsklasse noch krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen war, ist wieder eine Option für die Partie gegen die Saarländer. "Sabi hat heute wieder mittrainiert nach seiner Erkrankung, sodass er morgen dann auch eine Alternative ist", sagte Kovac.

    Kovac will wegen Guirassy-Ausfall nicht jammern

    Der Ausfall Guirassys bietet derweil anderen Profis eine Chance. "Serhou fehlt natürlich mit seiner Statur bei Standards offensiv und defensiv und sicherlich auch aufgrund der Tore, die er jetzt schon für uns auch erzielt hat. Aber jetzt ist die Chance gekommen für diejenigen, die dann ein bisschen kürzer gekommen sind in den letzten Wochen und vielleicht auch Monaten", sagte Kovac.

    Dabei verwies der Coach auf Fabio Silva und Maximilian Beier die wieder eine größere Rolle spielen könnten. "Wir sind da sehr variabel und müssen aus dem, was wir haben, das Beste machen. Wir werden uns jetzt nicht hinstellen und rumheulen und sagen, jetzt fehlt uns der. Das gehört zum Fußball dazu, letzten Endes sind Verletzungen ein Teil dieses Berufs", so Kovac./jgl/DP/mis

    Borussia Dortmund

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 3,085 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,81 %/+61,81 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursgewinne der BVB-Aktie, die charttechnisch beachtete Marke von 3,12–3,13 Euro und stark gestiegene Leerverkaufsgebühren von rund 12–15 %. Diskutiert werden ein geschätztes Leerverkaufsvolumen von 1,2–1,8 Mio. Aktien sowie mögliche Kursimpulse durch Eindeckungen. Sportliche Erfolge werden als Treiber höherer Einnahmen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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