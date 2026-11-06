DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik beim Halbleiterindustrieausrüster stärke die Perspektiven für 2027, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./mis/robVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.