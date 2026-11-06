Börsen Update Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 schwach -2,11 %

Der MDAX steht aktuell (14:00:04) bei 30.564,35 PKT und fällt um -0,43 %. Top-Werte: AIXTRON +6,14 %, SUESS MicroTec +3,91 %, Nordex +3,71 % Flop-Werte: HENSOLDT -3,72 %, RTL Group -2,90 %, Bechtle -2,63 %

Der DAX bewegt sich bei 25.705,83 PKT und fällt um -1,87 %. Top-Werte: Siemens Energy +3,05 %, Infineon Technologies +2,97 %, Hochtief +1,37 % Flop-Werte: Münchener Rück -3,67 %, Zalando -3,65 %, Hannover Rueck -3,53 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.986,27 PKT und verliert bisher -0,83 %.

Top-Werte: AIXTRON +6,14 %, SMA Solar Technology +5,48 %, PVA TePla +5,40 %

Flop-Werte: OHB -3,90 %, HENSOLDT -3,72 %, SAP -3,01 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.132,96 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: ASML Holding +6,52 %, Nokia +4,79 %, Siemens Energy +3,05 %

Flop-Werte: Münchener Rück -3,67 %, DHL Group -3,44 %, Allianz -3,23 %

Der AT 20 steht bei 6.447,90 PKT und verliert bisher -0,76 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,74 %, Mayr-Melnhof Karton +1,99 %, Lenzing +1,59 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -4,38 %, Verbund Akt.(A) -3,07 %

Der CH 20 steht aktuell (14:00:04) bei 14.630,17 PKT und fällt um -1,68 %.

Top-Werte: ABB +1,23 %, Logitech International +0,65 %, UBS Group +0,33 %

Flop-Werte: Swiss Re -3,22 %, CIE Financiere Richemont -2,22 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.490,00 PKT und fällt um -2,11 %.

Top-Werte: Viohalco +3,41 %, Coca-Cola HBC +2,77 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,64 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,16 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,07 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,55 %