🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Börsen Update Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 schwach -2,11 %

    Börsen Update

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 schwach -2,11 %
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Der DAX bewegt sich bei 25.705,83 PKT und fällt um -1,87 %.
    Top-Werte: Siemens Energy +3,05 %, Infineon Technologies +2,97 %, Hochtief +1,37 %
    Flop-Werte: Münchener Rück -3,67 %, Zalando -3,65 %, Hannover Rueck -3,53 %

    Der MDAX steht aktuell (14:00:04) bei 30.564,35 PKT und fällt um -0,43 %.
    Top-Werte: AIXTRON +6,14 %, SUESS MicroTec +3,91 %, Nordex +3,71 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -3,72 %, RTL Group -2,90 %, Bechtle -2,63 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbund - Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG!
    Long
    63,73€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 8,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    79,64€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 9,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht bei 3.986,27 PKT und verliert bisher -0,83 %.
    Top-Werte: AIXTRON +6,14 %, SMA Solar Technology +5,48 %, PVA TePla +5,40 %
    Flop-Werte: OHB -3,90 %, HENSOLDT -3,72 %, SAP -3,01 %

    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.132,96 PKT und fällt um -0,80 %.
    Top-Werte: ASML Holding +6,52 %, Nokia +4,79 %, Siemens Energy +3,05 %
    Flop-Werte: Münchener Rück -3,67 %, DHL Group -3,44 %, Allianz -3,23 %

    Der AT 20 steht bei 6.447,90 PKT und verliert bisher -0,76 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,74 %, Mayr-Melnhof Karton +1,99 %, Lenzing +1,59 %
    Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -4,38 %, Verbund Akt.(A) -3,07 %

    Der CH 20 steht aktuell (14:00:04) bei 14.630,17 PKT und fällt um -1,68 %.
    Top-Werte: ABB +1,23 %, Logitech International +0,65 %, UBS Group +0,33 %
    Flop-Werte: Swiss Re -3,22 %, CIE Financiere Richemont -2,22 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.490,00 PKT und fällt um -2,11 %.
    Top-Werte: Viohalco +3,41 %, Coca-Cola HBC +2,77 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,64 %
    Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,16 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,07 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,55 %

    Chart

    Chart wird geladen …



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 schwach -2,11 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     