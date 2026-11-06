Cavli Wireless präsentiert das P16QS LTE Cat 1bis Modul und den Cortex AI Coding Assistant auf der electronica 2026

MÜNCHEN, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Cavli Wireless , ein führender Anbieter von IoT-Komplettlösungen, wird auf der electronica 2026, die vom 10. bis 13. November in München stattfindet, das P16QS LTE Cat 1bis System-on-Module (SoM) und Cortex AI, seinen autonomen Firmware-Entwicklungsassistenten, vorstellen. Besuchen Sie Cavli Wireless in Halle C2, Stand 628 , um unser 5G-Modulportfolio, einschließlich 5G RedCap- und 5G NR-Lösungen, unser LTE Cat 1bis-Modulportfolio und die Cavli Hubble IoT-Konnektivitäts- und Gerätemanagementplattform zu entdecken.

Die Präsentation unterstreicht Cavlis Engagement für die Vereinfachung der IoT-Entwicklung und -Implementierung durch integrierte Mobilfunkhardware, Konnektivität, cloudbasierte Geräteverwaltung und KI-gestützte Firmware-Entwicklung.

P16QS LTE Cat 1bis Modul: Intelligente, vernetzte IoT-Geräte ermöglichen

Der Cavli P16QS ist ein kompakter LTE Cat 1bis SoM, der für eine breite Palette vernetzter Anwendungen entwickelt wurde, darunter Zahlungsterminals, vernetzte Soundboxen, kostengünstige Instrumentencluster, Fahrzeugtelematik, Asset- und Mobilitätsverfolgung sowie sichere IoT-Geräte. Es vereint Mobilfunkverbindungen, lokale drahtlose Kommunikation, Anwendungsverarbeitung und hardwaregestützte Sicherheit. Das Modul wird von einem 32-Bit RISC-V-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 325 MHz angetrieben, unterstützt die Entwicklung von RTOS-basierten Anwendungen und bietet OEMs eine Grundlage für die Entwicklung vernetzter Geräte.

Zu den wichtigsten Merkmalen des P16QS gehören:

LTE Cat 1bis-Konnektivität mit maximalen Downloadgeschwindigkeiten von 10 Mbit/s und Uploadgeschwindigkeiten von 5 Mbit/s

Ein 32-Bit-RISC-V-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 325 MHz und integrierter Anwendungsverarbeitung

Wi-Fi 6 und Bluetooth Low Energy 5.4 für lokale drahtlose Verbindungen

Ein integriertes Sicherheitselement und Schnittstellen für NFC, Smartcards und Magnetstreifenleser für zahlungsorientierte Designs

Optionales Multi-Konstellations-GNSS und optionale integrierte eSIM mit Konnektivität und Geräteverwaltung über Cavli Hubble

Ein kompaktes 40,0 × 30,0 × 2,7 mm LGA-Gehäuse mit Peripherie- und Display-Schnittstellen

Auf der electronica 2026 wird der P16QS in einem Point-of-Sale (POS)-Lösungskonzept vorgestellt, das demonstriert, wie Zahlungsperipheriegeräte, lokale Verarbeitung, sichere Konnektivität und drahtlose Kommunikation in ein einziges modulbasiertes Design integriert werden können. Cavli wird außerdem seine anderen LTE Cat 1bis-Lösungen vorstellen, darunter die Module CQ16 und C16QS.