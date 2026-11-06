Bitcoin vor dem Wochenende leicht im Minus – Ethereum legt zu - 06.11.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,03 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 76.305,05USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,06 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,45 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,01 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -1,70 %, ETH/USD um -0,64 %, SOL/USD um -4,91 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,88 %.