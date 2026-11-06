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    Bitcoin vor dem Wochenende leicht im Minus – Ethereum legt zu - 06.11.26

    Bitcoin-Kurs aktuell

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    Bitcoin-Kurs aktuell - Bitcoin vor dem Wochenende leicht im Minus – Ethereum legt zu - 06.11.26
    Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance

    Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,03 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 76.305,05USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,06 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,45 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,01 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -1,70 %, ETH/USD um -0,64 %, SOL/USD um -4,91 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,88 %.

    Bitcoin

    -0,22 %
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    ETH / USD

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    XRP / USD

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    -5,52 %
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    SOL / USD

    +0,89 %
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