JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Voraussetzungen für 2027 seien gut, schrieb Constantin Hesse am Freitag im Nachgang des Berichts zum dritten Quartal. Er lobte die verbesserte Umsetzung, den operativen Hebel und das gesunde Auftragsmomentum./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 42,16EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

