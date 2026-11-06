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    Energiekontor: Kurssprung gegen den schwächeren SDAX

    Rückenwind

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    Energiekontor springt um 7,49 % nach oben, bleibt seit Jahresbeginn aber mit 30,20 % im Minus.

    Rückenwind - Energiekontor: Kurssprung gegen den schwächeren SDAX
    Foto: Energiekontor AG

    Mit einem kräftigen Kursanstieg setzt sich Energiekontor vom SDAX ab, der um 0,20 % nachgibt. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Die Energiewerte zeigen kein einheitliches Bild: Während EnBW und RWE zulegen, verliert E.ON.

    Energiekontor Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2026

    Der heutige Anstieg bei Energiekontor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -27,73 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Energiekontor Aktie damit um +9,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,09 %. Im Jahr 2026 gab es für Energiekontor bisher ein Minus von -30,20 %.

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    Während Energiekontor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Kurserholung bei Energiekontor, nachdem die 24 Euro nicht gehalten wurden. Hoffnungen ruhen auf Kapitalzuflüssen in erneuerbare Energien, dem Ergebnisbeitrag der Elsdorf-Windparks 2026 und weiteren Projektabschlüssen 2027. Diskutiert werden Netzanschlussverzögerungen, die britische Netzanschlussreform und der anstehende Q3-Bericht. Als Risiken gelten höhere Zinsen und regulatorische Unsicherheit; charttechnisch fällt das enge Bollinger-Band auf.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Energiekontor eingestellt.

    Zur Energiekontor Diskussion

    Die Aktie von Energiekontor erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -31,73 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,91 %, über 10 Jahre bei 5,18 %.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Energiekontor

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,15 %. RWE notiert im Plus, mit +0,46 %. E.ON notiert im Minus, mit -1,87 %.

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 347,37 Mio.EUR € wert.

    Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,16 %
    1 Monat +3,09 %
    3 Monate -27,73 %
    1 Jahr -21,61 %
    Stand: 06.11.2026, 14:00 Uhr

    Energiekontor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Energiekontor Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Energiekontor Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Energiekontor

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    -66,64 %
    +66,68 %
    +155,10 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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