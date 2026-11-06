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    BENO: Mehr als nur frisches Kapital

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    Bei der BENO Holding könnte die laufende Kapitalerhöhung gleich in zweifacher Hinsicht einen Wendepunkt markieren. Denn sie bietet neben dem angestrebten Mittelzufluss für den geplanten Ausbau des Immobilienportfolios auch die Chance, ein Problem anzugehen, das die Aktie bislang für viele Investoren wenig attraktiv macht: die äußerst geringe Handelsliquidität. Gelingt es, im Zuge der Kapitalmaßnahme neue Aktionäre zu gewinnen, könnte dies auch der Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt einen Schub verleihen.

    Wie groß das Problem bislang war, zeigt ein Blick auf die Börsenumsätze. Über die letzten 100 Handelstage wechselten auf Xetra im Durchschnitt lediglich Aktien im Wert von rund 2.700 Euro täglich den Besitzer. Für größere Anleger ist es unter solchen Bedingungen kaum möglich, eine nennenswerte Position aufzubauen, ohne den Kurs stark zu beeinflussen.

    Die laufende Kapitalerhöhung könnte hier Abhilfe schaffen. Noch bis zum 9. November können bestehende Aktionäre für jeweils fünf alte Aktien ein neues Papier zum Preis von 6,50 Euro beziehen. Darüber hinaus ist ein Mehrbezug möglich, für den es allerdings keine Zuteilungsgarantie gibt. Nicht bezogene Aktien können anschließend ausgewählten Investoren angeboten werden. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, größere Aktienpakete außerhalb des regulären Börsenhandels zu erwerben.

    Neben diesem möglichen Kapitalmarkteffekt steht natürlich die Finanzierung der Expansion im Mittelpunkt. Bei vollständiger Platzierung fließen BENO rund 4,23 Mio. Euro netto zu, womit sich unter der Annahme einer Fremdfinanzierungsquote von 70 Prozent Immobilieninvestitionen von rund 14 Mio. Euro finanzieren ließen.

    Das kommt zu den bereits vorhandenen Spielräumen hinzu. Denn BENO hat durch Immobilienfinanzierungen in den vergangenen Monaten insgesamt 16 Mio. Euro Liquidität freigesetzt, die teilweise für die Rückzahlung einer Anleihe über 10 Mio. Euro und erste Wachstumsmaßnahmen verwendet wurden. Dennoch sieht das Unternehmen auf dieser Grundlage noch Potenzial für Investitionen und Zukäufe im Umfang von 25 bis 30 Mio. Euro. Zusammen mit den Möglichkeiten aus der Kapitalerhöhung ergibt sich somit ein rechnerischer Investitionsrahmen von rund 40 Mio. Euro.

    Für BENO ist die laufende Kapitalmaßnahme daher weit mehr als eine gewöhnliche Eigenkapitalaufnahme. Sie könnte nicht nur die Umsetzung der Wachstumsstrategie beschleunigen, sondern zugleich die Voraussetzungen für eine breitere Aktionärsbasis schaffen. Gerade dieser zweite Effekt wäre für die bislang marktenge Aktie besonders wertvoll. Sollte die Platzierung erfolgreich verlaufen und BENO anschließend weitere attraktive Immobilienkäufe melden, könnte auch der derzeit erhebliche Abschlag auf den ausgewiesenen Substanzwert zunehmend in den Fokus rücken.

    (aktien-global.de, erstellt 06.11.26, 13:53 Uhr, veröffentlicht 06.11.26, 14:01 Uhr, zu potenziellen Interessenkonflikten wird auf den Disclaimer verwiesen: https://www.aktien-global.de/impressum/?utm_source=chatgpt.com)

    Die Beno Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,14 % und einem Kurs von 6,65EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.




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