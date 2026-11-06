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    Unique Global Innovative Solutions: UGIZ Deal Sets Up Venezuela Oil & Gas

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    A new owner, a new leader and a new market: UGIZ is targeting Venezuela’s oil and gas services sector following its acquisition by AO Capital Partners.

    Unique Global Innovative Solutions: UGIZ Deal Sets Up Venezuela Oil & Gas
    Foto: adobe.stock.com
    • AO Capital Partners, an affiliate of GBS Capital, completed its acquisition of Unique Global Innovative Solutions Corporation (UGIZ) on November 6, 2026.
    • UGIZ plans to enter Venezuela’s oil and gas services sector following the acquisition.
    • Incoming CEO Javier Sanguino García will lead the company’s new direction.
    • Before closing, the company restructured and converted a significant portion of legacy convertible debt to improve its capital structure and limit potential shareholder dilution.
    • The extended closing process included negotiations in which some debt holders accepted reduced terms.
    • Sanguino García brings more than 30 years of oilfield services and operations experience in Latin America and says he made several preparatory trips to Venezuela.



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    Unique Global Innovative Solutions: UGIZ Deal Sets Up Venezuela Oil & Gas A new owner, a new leader and a new market: UGIZ is targeting Venezuela’s oil and gas services sector following its acquisition by AO Capital Partners.
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