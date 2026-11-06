DZ BANK stuft RATIONAL AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rational von 657 auf 637 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Reigber attestierte dem Konvektomaten-Hersteller am Freitag ein solides drittes Quartal. Temporäre Zolleffekte hätten zum Margenplus geführt. Begrenztes Volumenwachstum in Asien, insbesondere in China, und das hohe Inputkosten Niveau dürften allerdings die Dynamik für das kommende Geschäftsjahr dämpfen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 622,5EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

