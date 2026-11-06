DZ BANK stuft RATIONAL AG auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rational von 657 auf 637 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Reigber attestierte dem Konvektomaten-Hersteller am Freitag ein solides drittes Quartal. Temporäre Zolleffekte hätten zum Margenplus geführt. Begrenztes Volumenwachstum in Asien, insbesondere in China, und das hohe Inputkosten Niveau dürften allerdings die Dynamik für das kommende Geschäftsjahr dämpfen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 622,5EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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