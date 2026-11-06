Autobahn-Reform umstritten - neuer Schuldentopf?
ROUNDUP
- Reform soll Autobahn-Ausbau verlässlicher planen
- Autobahn GmbH soll Kredite und Mauterlöse erhalten
- Rechnungshof warnt vor Schulden und Kontrolllücken
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger spricht von zusätzlichen Investitionen in Erhalt und Ausbau der Autobahnen - Kritiker warnen vor einem neuen "Schuldentopf". Eine geplante Reform für eine neue Finanzierung der bundeseigenen Autobahn GmbH ist umstritten. Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde zum ersten Mal im Bundestag beraten.
Bilger: Mehr Verlässlichkeit
"Der Investitionsbedarf ist und bleibt hoch", betonte Bilger. "Brücken müssen ersetzt, Fahrbahnen erneuert, Engpässe beseitigt werden. Solche Projekte brauchen vor allem eines: Verlässlichkeit."
Wer Infrastruktur für Jahrzehnte baue, dürfe aber nicht nur bis zum nächsten Haushalt denken, sagte der CDU-Politiker. Die Reform schaffe die Grundlage für zusätzliche Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Fernstraßen. Damit könnten Projekte verlässlicher geplant, finanziert und umgesetzt werden.
Wie sich die Autobahn GmbH bisher finanziert
Die Autobahn GmbH des Bundes ist zuständig für Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung der Autobahnen in Deutschland. Das Netz umfasst rund 13.000 Kilometer Autobahn.
Bisher erfolgt die Finanzierung der Autobahn GmbH aus dem Bundeshaushalt, sie bekommt Mittel für Investitionen, Betriebs- und Verwaltungsausgaben. Dazu kommen Gelder aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur für den Erhalt von Brücken. Insgesamt sieht der Haushaltsentwurf für das Jahr 2027 laut Bundesrechnungshof Mittel von insgesamt rund 10,3 Milliarden Euro für die Autobahn GmbH vor.
Das Verkehrsministerium sieht in den kommenden Jahren "erhebliche finanzielle Herausforderungen", um dem zunehmenden Sanierungsbedarf nachzukommen, wie es im Gesetzentwurf heißt. Konkret bedeutet das: Es fehlt Geld vor allem für den Aus- und Neubau von Autobahnprojekten.
Was mit der Reform erreicht werden soll
Ziel ist eine verlässliche und nachhaltige Finanzierung der Bundesfernstraßen. Das soll zu mehr Planungssicherheit auch für die Bauwirtschaft führen. Brücken, Tunnel und Fahrbahnen würden über Jahre hinweg gebaut und instand gehalten und passten nicht in den Rhythmus eines einzelnen Haushaltsjahres, sagte Michael Güntner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn.
Autobahn GmbH soll Kredite aufnehmen dürfen
Künftig soll die Finanzierung der Autobahn GmbH auf drei Säulen stehen: Haushaltsmittel, Nutzerfinanzierung und privates Kapital. Die Autobahn soll "begrenzt kreditfähig" werden. Von 2027 an soll sie Kredite aufnehmen und Anleihen begeben können. Die Begrenzung bezieht sich darauf, dass das Fremdkapital ausschließlich für Investitionen und Planungsleistungen verwendet werden darf.
Außerdem soll die Autobahn GmbH von 2028 an Einnahmen aus der Lkw-Maut bekommen. Konkret geht es um den sogenannten Infrastrukturanteil von aktuell rund 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Entsprechend verringert werden sollen die Ausgaben für die Autobahn GmbH im Haushalt.
Die Autobahn GmbH könne mit der Kreditfähigkeit schneller, langfristiger und letztlich wirtschaftlicher bauen, sanieren und investieren, sagte Güntner.
Die neue Finanzierungsstruktur soll laut Verkehrsministerium zudem mehr Möglichkeiten für den Einsatz sogenannter öffentlich-privater Partnerschaften schaffen. Dabei arbeitet der Bund mit Unternehmen zusammen. Der Bund bleibt alleiniger Eigentümer der Autobahnen.
Opposition: Neuer Schattenhaushalt
Der AfD-Abgeordnete Stefan Henze warnte vor einer Verlagerung von Schulden und Risiken in eine bundeseigene Gesellschaft. Der Gesetzentwurf sehe keine Obergrenze für die Verschuldung der Autobahn GmbH vor. Außerdem solle es weniger parlamentarische Kontrolle geben. Henze sprach von einem weiteren Schattenhaushalt. Die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta sagte, die Regierung greife nach dem nächsten Schuldentopf.
Der Linke-Abgeordnete Jorrit Bosch nannte die Pläne der Bundesregierung teuer und riskant. Die Bundesregierung wolle die Autobahn GmbH zur Bank schicken, obwohl niemand günstiger Geld leihen könne als der Bund. "Private Finanzierung macht unsere Infrastruktur nicht billiger, sie macht sie teurer."
Bundesrechnungshof sieht viele offene Fragen
Auch der Bundesrechnungshof warnt vor den Plänen. Die Autobahn GmbH solle sich für Investitionen künftig "ohne Sicherheiten" durch den Bund verschulden können, heißt es in einem Bericht an den Haushaltsausschuss. Für Zinsen und Tilgung stünden ihr nur ihre anteiligen Einnahmen aus der Lkw-Maut zur Verfügung. Der Gesetzentwurf stelle weder die Schuldentragfähigkeit der Autobahn GmbH noch deren erwartete Verschuldung im Zeitverlauf dar. Zudem fehle eine Regelung, in welcher Höhe die Gesellschaft Kredite aufnehmen dürfe.
Zwar könne die Autobahn GmbH kurz- bis mittelfristig aus der Aufnahme von Fremdkapital zusätzliche Mittel für Verkehrsinvestitionen bereitstellen, heißt es in dem Bericht. Langfristig aber engten Tilgungs- und Zinszahlungen den finanziellen Spielraum ein. Es sei nicht erkennbar, dass kreditfinanzierte Investitionen das Einnahmepotenzial der Autobahn GmbH nennenswert erhöhten. Wichtige Fragen blieben offen, auch zur parlamentarischen Kontrolle. Fazit des Bundesrechnungshofs: Der Gesetzentwurf sei "nicht entscheidungsreif"./hoe/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 346,4 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 467,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 403,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 508,00EUR was eine Bandbreite von +17,22 %/+47,76 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Wacker Neuson - WACK01 - DE000WACK012
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Hauptversamlung der Wacker Neuson SE am 13.05.2026 in München
Ort: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseh-Straße 5, 80333 München
ISIN: E000WACK012
Die Aktionäre wurden, wie schon bei früheren HVs, von Wacker Neuson-Mitarbeitern (auch Azubis) begrüßt, dazu waren Produkte ausgestellt - ein angenehmer Empfang.
Sehr nützlich waren die umfangreichen, gedruckten Geschäftsberichte und die Tageszeitungen FAZ und SZ. Zur Begrüßung gab es Laugenstangen mit Butter, Croissants, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke.
Um 10 Uhr eroffnete der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hans Neunteufel, die Hauptversammlung vor rund 200 Aktionären bei einer Präsenz von rund 78 %.
Er verwies auf die schwierigen Geschäftsbedingungen bei Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, betonte den aktuellen Marktaufschwung und unterstrich, dass das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet sei.
Der CEO Dr. Karl Tragl betonte ebenfalls die Innovationskraft des Unternehmens, die zu einer stabilen Auftragslage führe.
2025 betrug der Umsatz 2,219 Milliarden € (Vorjahr 2,235 Mrd) bei einer EBIT-Marge von 6 % (5,5 %), einem Free Cash Flow von rund 202 Mio € und einer Book-to-Bill Ratio von größer 1.
Die Wacker Neuson Group umfasst die Produktmarken Wacker Neuson (Baugeräte, Kompaktmachinen, Dienstleistungen), Kramer (Lader für die Bau- und Landwirtschaft),
Weidemann (Lader für die Landwirtschaft) sowie Enar (Betonbearbeitung). Kompaktmaschinen erbringen aktuell 56 % des Umsatzes, Baugeräte 21 % und Dienstleistungen anwachsende 23 %.
Highlights 2025 waren die Stände auf den Messen BAUMA in München sowie auf der AGRITECHNICA in Hannover.
Die Zusammenarbeit mit John Deere (USA) ist planmäßig. Die Gespräche mit Doosan Bobcat Inc über den möglichen Erwerb einer Minderheitsbeteiligung bzw. Komplettübernehme der Wacker Neuson SE wurden eingestellt.
Auch der CSO (Sales) Alexander Greschner betonte die Innovationskraft: fast 30 Markteinführungen 2025, dieses Jahr sollen weitere 13 folgen.
Ausblick: Vor dem Hintergrund eines guten Q1 mit 591,4 Mio Umsatz, EBIT 7 %, Net Working Capital (NWC) 30,7 % prognostiziert er für 2026 einen Umsatz von 2,2 Mrd und ein EBIT von 6,5 - 7,5 %.
Man sieht sich als ganzheitlicher Anbieter für eine emissionsfreie Baustelle. Mit "Battery One" hat man einen Wechsel-Batterie-Standard geschaffen, der auch anderen Unternehmen offen steht.
Wacker Neuson fokussiert sich nun auf die Umsetzung der Strategie 2030. Das Fundament ist die 175-jährige Tradition.
Die gezeigte Strategiefolie (Geschäftsbericht S. 24) enthält die Aussagen:
"Unsere innovativen Lösungen treiben den technologischen Wandel.
Wir leisten einen starken Beitrag für nachhaltige Bau- und Landwirtschaft.
Wir machen unsere Kunden produktiver als jeder andere im Markt."
2030 soll bei einem Umsatz von 4 Mrd € eine EBIT-Marge von mindestens 11 % erzielt werden bei einem NWC unter 30 %.
Die Dividende von 0,70 € beträgt 61,4 % des Ergebnisses pro Aktie.
Bei der Fragerunde traten auf:
Daniel Bauer, SdK: "Wollen die Gründerfamilien Wacker, Neunteufel ihre Aktien veräußern?"
Andreas Breijs, DSW: "Sie haben ein phantastisches Programm mit Batteriegeräten, die seltsamerweise unbeliebt sind.",
Thomas Anton Schuster (YouTuber): "Das Kurs-/Buchwert-Verhältnis ist unter 1!"
Ekkhard Staufenberg mit Fragen zur Bilanz.
Alle Tagesordnungspunkte wurden angenommen.
Als Mittagessen gab es ein reichhaltiges Angebot an gebackenen Hendlteilen, Fleischpflanzerln mit Kartoffeln, Gemüse, Kartoffel- und Krautsalat, Kässpatzn, Obatzter, Semmeln (Note 3).
Ich habe die Einstiegschance heutezu 17,18 genutzt!Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Da hast du etwas wichtiges angesprochen, die Bewertung muss auch ohne Übernahmefantasie zeitnah erreichbar / angemessen sein.
Manitou: KGV 7,2