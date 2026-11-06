🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    US-Jobhammer! 165.000 neue Stellen – jetzt droht der nächste Zinsschock

    US-Jobmarkt überrascht

    2517 Aufrufe 2517 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die USA schaffen überraschend 165.000 neue Jobs. Die Arbeitslosenquote sinkt, die Löhne steigen. Das könnte die Fed zu einer strafferen Zinspolitik bewegen.

    Für Sie zusammengefasst
    US-Jobmarkt überrascht - US-Jobhammer! 165.000 neue Stellen – jetzt droht der nächste Zinsschock
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten sind da! Im Oktober wurden in den Vereinigten Staaten 165.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich 65.000 neue Jobs erwartet. Damit fällt der Beschäftigungsaufbau mehr als doppelt so stark aus wie prognostiziert.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

    Auch die Arbeitslosenquote überrascht positiv. Sie sank von 4,2 auf 4,1 Prozent, während Analysten mit einer unveränderten Quote gerechnet hatten. Gleichzeitig beschleunigte sich die Lohnentwicklung: Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen gegenüber September um 0,4 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozent. Erwartet worden waren lediglich 0,3 beziehungsweise 2,9 Prozent.

    Zusätzlichen Rückenwind liefern die Revisionen der Vormonate. Die Beschäftigungszahlen für August und September wurden insgesamt um 84.000 Stellen nach oben korrigiert. Allein für September beträgt der Beschäftigungszuwachs nun 60.000 statt der ursprünglich gemeldeten 29.000 Stellen.

    Was bedeutet das für die Fed?

    Für die US-Notenbank Fed kommen die Zahlen zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Der überraschend robuste Arbeitsmarkt und das stärkere Lohnwachstum könnten die Währungshüter dazu veranlassen, bei der Bekämpfung der Inflation einen restriktiveren Kurs beizubehalten.

    Besonders brisant: Nach den jüngsten heftigen Kursverlusten an der Wall Street hatten Anleger auf Signale einer wirtschaftlichen Abkühlung gehofft, die den Zinserhöhungsdruck verringern könnten. Stattdessen zeigen die neuen Zahlen, dass sich der US-Arbeitsmarkt deutlich widerstandsfähiger präsentiert als erwartet.

    Auch die Beschäftigung in wichtigen Wirtschaftsbereichen zieht an. Im Dienstleistungssektor für Unternehmen entstanden 70.000 neue Stellen, im Gesundheitswesen 42.000 und im Transport- und Lagergeschäft weitere 25.000. Die Industrie schuf 19.000 zusätzliche Arbeitsplätze.

    Damit steht die Fed vor einem Dilemma: Die US-Wirtschaft schafft wieder deutlich mehr Jobs, während das Lohnwachstum erneut anzieht. Für Anleger könnte das bedeuten, dass höhere Zinsen länger Bestand haben als bislang erhofft.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 1,116USD auf Forex (06. November 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurPaul Späthling
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    US-Jobmarkt überrascht US-Jobhammer! 165.000 neue Stellen – jetzt droht der nächste Zinsschock Die USA schaffen überraschend 165.000 neue Jobs. Die Arbeitslosenquote sinkt, die Löhne steigen. Das könnte die Fed zu einer strafferen Zinspolitik bewegen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     