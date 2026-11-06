US-Jobhammer! 165.000 neue Stellen – jetzt droht der nächste Zinsschock

Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten sind da! Im Oktober wurden in den Vereinigten Staaten 165.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen . Volkswirte hatten im Schnitt lediglich 65.000 neue Jobs erwartet. Damit fällt der Beschäftigungsaufbau mehr als doppelt so stark aus wie prognostiziert.

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Auch die Arbeitslosenquote überrascht positiv. Sie sank von 4,2 auf 4,1 Prozent, während Analysten mit einer unveränderten Quote gerechnet hatten. Gleichzeitig beschleunigte sich die Lohnentwicklung: Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen gegenüber September um 0,4 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozent. Erwartet worden waren lediglich 0,3 beziehungsweise 2,9 Prozent.

Zusätzlichen Rückenwind liefern die Revisionen der Vormonate. Die Beschäftigungszahlen für August und September wurden insgesamt um 84.000 Stellen nach oben korrigiert. Allein für September beträgt der Beschäftigungszuwachs nun 60.000 statt der ursprünglich gemeldeten 29.000 Stellen.

Was bedeutet das für die Fed?

Für die US-Notenbank Fed kommen die Zahlen zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Der überraschend robuste Arbeitsmarkt und das stärkere Lohnwachstum könnten die Währungshüter dazu veranlassen, bei der Bekämpfung der Inflation einen restriktiveren Kurs beizubehalten.

Besonders brisant: Nach den jüngsten heftigen Kursverlusten an der Wall Street hatten Anleger auf Signale einer wirtschaftlichen Abkühlung gehofft, die den Zinserhöhungsdruck verringern könnten. Stattdessen zeigen die neuen Zahlen, dass sich der US-Arbeitsmarkt deutlich widerstandsfähiger präsentiert als erwartet.

Auch die Beschäftigung in wichtigen Wirtschaftsbereichen zieht an. Im Dienstleistungssektor für Unternehmen entstanden 70.000 neue Stellen, im Gesundheitswesen 42.000 und im Transport- und Lagergeschäft weitere 25.000. Die Industrie schuf 19.000 zusätzliche Arbeitsplätze.

Damit steht die Fed vor einem Dilemma: Die US-Wirtschaft schafft wieder deutlich mehr Jobs, während das Lohnwachstum erneut anzieht. Für Anleger könnte das bedeuten, dass höhere Zinsen länger Bestand haben als bislang erhofft.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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