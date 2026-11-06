GOLDMAN SACHS stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 27,70 auf 27,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum des dritten Quartals und der Ausblick auf das vierte hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Tate am Donnerstag./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 26,16EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 27,80

Kursziel alt: 27,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

