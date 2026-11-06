GOLDMAN SACHS stuft JCDecaux auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 27,70 auf 27,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum des dritten Quartals und der Ausblick auf das vierte hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Tate am Donnerstag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 26,16EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: JCDecaux
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 27,80
Kursziel alt: 27,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: JCDecaux
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 27,80
Kursziel alt: 27,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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