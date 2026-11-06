GOLDMAN SACHS stuft CTS EVENTIM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für CTS Eventim von 68 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 20. November dürfte bei dem Eventvermarkter ein neuer Mittelfristausblick im Fokus stehen, schrieb James Tate am Donnerstag./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 62,15EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 14:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

