GOLDMAN SACHS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,80 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Italiener an. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen und rollte die Bewertungsbasis für ihr Kursziel etwas nach vorn./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 6,173EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,20

Kursziel alt: 7,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

