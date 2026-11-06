ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft steigt mit Aufträgen für US-Schulen in den Solarvermessungsmarkt ein und peilt mit dem ersten Solarkunden einen Umsatz von 600.000 $ an

Mit der drohnengestützten Datenerfassung sind Vermessungsteams in die Lage, ein gesamtes Schulgelände in etwa der gleichen Zeit zu kartieren, die ein statischer LiDAR-Scanner für einen einzelnen Parkplatz benötigt. Damit positioniert sich ZenaTech für wiederkehrende Aufträge in einem Markt für drohnengestützte Solarinspektionen, dem bis 2032 ein Wert von 3,2 Mrd. $ prognostiziert wird

Vancouver, British Columbia, 6. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft in den Markt für Solarvermessungen eingestiegen ist. Es wurden zwei Aufträge im Gesamtwert von über 110.000 $ für Solaranlagen auf Schulgeländen und im Rahmen kommunaler Projekte erteilt. Ein drittes Projekt im Wert von rund 60.000 $ dürfte in den nächsten 90 Tagen vergeben werden. Die Firmenführung rechnet bei diesem Kunden mit einem Umsatz von rund 150.000 $ pro Quartal bzw. rund 600.000 $ in den nächsten 12 Monaten.

„Solarentwickler können keine einzige Solaranlage planen, wenn sie nicht über präzise Standortdaten verfügen. Und genau bei dieser ersten Vermessung verändern Drohnen die Wirtschaftlichkeit“, weiß Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Mit der statischen LiDAR-Technologie fallen pro Stunde Außendienst eines Teams fünf bis sieben Stunden Büroarbeit für die Datenanalyse an. Eine Drohne erfasst in derselben Stunde die fünffache Fläche. Wenn man diese dann auch noch mit KI-gestützter Datenverarbeitung kombiniert, vervielfacht sich der Nutzen für jedes Projekt. Dank dieser Aufträge werden wir von den Solarentwicklern schon zu Beginn in das jeweilige Projekt eingebunden und rechnen fest mit regelmäßigen Inspektionsarbeiten über die gesamte Lebensdauer der jeweiligen Anlage.“

Die Verträge betreffen Bestandsaufnahmen von Schulparkplätzen, über denen Solardächer errichtet werden sollen. Sie bieten jedem Campus Schatten und Schutz vor Witterungseinflüssen und ermöglichen gleichzeitig die eigene Stromerzeugung. Das Vermessungsteam von ZenaTech übergibt die fertigen Messdaten dem Planungsteam des Kunden, das sie zur Planung der Solaranlagen verwendet. Die Datenerfassung vor Ort ist an den ersten sechs Schulstandorten abgeschlossen; aktuell erfolgt die Auswertung der Daten. Die Arbeiten an einem zweiten Campus sollen in den kommenden Wochen beginnen. Standortvermessungen sind der erste Schritt im Bereich der Planung, Beschaffung und Errichtung (EPC) von Solaranlagen. Dieser Markt wurde in den Vereinigten Staaten für das Jahr 2025 laut Angaben von The Business Research Company mit 79 Mrd. $ bewertet; bis 2030 soll ein Projektvolumen von 101 Mrd. $ erreicht werden.