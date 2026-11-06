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    Vanea AG konkretisiert 2026-Ausblick: Das zeigt der Einzelabschluss

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    Neuer Berichtsrahmen bei VANEA AG: 2026 ersetzt der Einzelabschluss die Konzernzahlen. Geringe Umsätze, ein negatives adjusted EBITDA und Abschreibungen auf Altbeteiligungen prägen das Bild.

    Vanea AG konkretisiert 2026-Ausblick: Das zeigt der Einzelabschluss
    Foto: adobe.stock.com
    • VANEA AG verzichtet 2026 freiwillig auf einen Konzernabschluss und berichtet auf Basis des handelsrechtlichen Einzelabschlusses, da die Neuordnung des Konsolidierungskreises die Konzernzahlen wenig aussagekräftig machen würde.
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen Umsatzerlöse im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich und ein adjusted EBITDA von weniger als minus 1 Mio. Euro.
    • Der prognostizierte Umsatz stammt überwiegend aus Konzernumlagen und nicht aus dem operativen Neugeschäft.
    • Beim adjusted EBITDA ist ein nicht operativer Buchgewinn von rund 35 Mio. Euro herausgerechnet.
    • Die Beteiligungen an zwei zum Verkauf stehenden Altgesellschaften werden vollständig wertberichtigt. Dadurch entsteht eine einmalige, nicht zahlungswirksame Belastung des Jahresergebnisses von 3,5 Mio. Euro; der Verkaufsprozess läuft weiter.
    • Die Prognose stützt sich künftig auf Umsatz und adjusted EBITDA und ist nicht mit der am 19. August ausgesetzten Konzernprognose vergleichbar. Das adjusted EBITDA ist eine nicht im Einzelabschluss definierte und ungeprüfte Kennzahl.

    Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum, bei Vanea AG ist am 23.11.2026.

    Der Kurs von Vanea AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im Plus.


    Vanea AG

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