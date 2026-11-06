Vanea AG konkretisiert 2026-Ausblick: Das zeigt der Einzelabschluss 37 0 Kommentare

Neuer Berichtsrahmen bei VANEA AG: 2026 ersetzt der Einzelabschluss die Konzernzahlen. Geringe Umsätze, ein negatives adjusted EBITDA und Abschreibungen auf Altbeteiligungen prägen das Bild.

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