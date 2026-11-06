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    China drosselt Dieselausfuhren drastisch

    Lager aufgebraucht

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    Kein Diesel mehr aus China, Russland kämpft mit Raffinerieausfällen und der Irankrieg verschärft die Lage. Europa drohen neue Preisschocks, mit Folgen für Industrie und Inflation.

    Für Sie zusammengefasst
    Lager aufgebraucht - China drosselt Dieselausfuhren drastisch
    Foto: wO-KI erstellt ChatGPT

    China gehört zu den größten Raffineriestandorten der Welt, doch jetzt geht dem Land der Diesel aus. Raffinerien fahren ihre Exporte zurück, in mehreren Provinzen berichten Lastwagenfahrer von rationierten Kraftstoffmengen. Für Europa kommt die Entwicklung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Der Irankrieg belastet die globalen Energiemärkte, Russland kämpft mit Raffinerieausfällen und die europäischen Dieselpreise stehen bereits unter erheblichem Druck.

    Im November könnten die chinesischen Dieselausfuhren auf weniger als 800.000 Tonnen fallen, zeigen Berechnungen von Reuters. Nach Einschätzung der Energieberatung Energy Aspects könnten Chinas Dieselausfuhren sogar auf nur noch 580.000 Tonnen einbrechen. Im September waren es noch 1,8 Millionen Tonnen gewesen. Bislang haben chinesische Raffinerien erst rund 500.000 Tonnen für Novemberlieferungen verkauft. Allerdings sind noch nicht alle Geschäfte für die zweite Monatshälfte abgeschlossen.

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    Zurückzuführen ist der Exporteinbruch auf die zunehmend angespannte Versorgungslage im eigenen Land. Ende Oktober waren die Dieselvorräte Chinas auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011 gefallen. Da China für ganz Asien einer der wichtigsten Lieferanten ist, müssen sich diese Länder verstärkt bei Raffinerien in Indien, Südkorea oder dem Nahen Osten versorgen. Das schlägt weltweite Wellen und könnte die europäischen Verbraucher und Diesel-abhängige Branchen empfindlich treffen.

    Wenn asiatische Käufer verstärkt Lieferungen aus Indien nachfragen, stehen diese Mengen nicht mehr für europäische Abnehmer zur Verfügung. Die Folgen sind ein intensiverer Wettbewerb um verfügbare Ladungen, höhere Transportkosten und steigende Importpreise. Europa ist dabei besonders verwundbar. Die heimischen Raffinerien produzieren nicht genügend Diesel, um den gesamten Bedarf zu decken. Seit dem weitgehenden Verzicht auf russische Ölprodukte muss die Europäische Union zusätzliche Lieferanten erschließen.

    Russland, einer der größten Dieselproduzenten der Welt, kämpft seit Monaten mit den Folgen ukrainischer Drohnenangriffe auf seine Raffinerien. Mehrere Anlagen wurden beschädigt oder mussten ihren Betrieb zeitweise einstellen. Die Regierung reagierte mit Exportbeschränkungen, die Reuters zufolge bis zum Jahresende verlängert werden sollen.

    Auch der Krieg im Nahen Osten hat die Dieselversorgung schwer getroffen. Unterbrechungen bei Raffinerien und im internationalen Schiffsverkehr haben die verfügbaren Liefermengen reduziert. Schon Mitte September erreichten die Dieselpreise für Lieferungen nach Nordwesteuropa laut S&P Global nahezu Rekordniveau. Am 15. September lag die entsprechende Preisnotierung bei rund 1.642 US-Dollar je Tonne, dem höchsten Stand seit Beginn dieser Erhebung.

    Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte im Oktober vor einem länger anhaltenden Engpass. Zwar könnte die weltweite Raffinerieproduktion Anfang 2027 wieder einen Dieselüberschuss ermöglichen. Die im laufenden Jahr entstandenen Defizite dürften sich dadurch aber nicht vollständig ausgleichen lassen. Die Versorgung könnte deshalb bis weit ins kommende Jahr angespannt bleiben.

    Für die europäische Wirtschaft wäre ein anhaltender Dieselengpass besonders problematisch, da es nicht nur im privaten Straßenverkehr eine Rolle spielt, sondern ist ein zentraler Energieträger für Gütertransporte, Landwirtschaft, Bauwirtschaft und zahlreiche industrielle Prozesse. Steigende Dieselpreise verteuern damit nicht nur den Betrieb von Lastwagen und Maschinen. Sie erhöhen auch die Kosten für Lebensmittel, Konsumgüter und industrielle Vorprodukte. Für die Europäische Zentralbank entsteht damit das Risiko, dass durch höhere Transport- und Produktionskosten die Inflation erneut angeheizt werden könnte, während die Konjunktur gleichzeitig unter schwacher Nachfrage und hohen Energiekosten leidet.

    Welche Aktien profitieren könnten

    An den Börsen dürfte eine anhaltende Dieselknappheit Gewinner und Verlierer hervorbringen. Raffineriebetreiber wie Repsol, Neste oder Valero könnten von höheren Margen profitieren, sofern sie ihre Produktion aufrechterhalten und die gestiegenen Rohstoffkosten kompensieren können. Börsennotierte Reedereien wie Scorpio Tankers oder TORM, die auf Produktentanker zum Dieseltransport spezialisiert sind, könnten von steigenden Frachtraten profitieren. Unter Druck geraten dagegen energieintensive Unternehmen und Logistikdienstleister. Für Konzerne wie DHL oder DSV verteuert Diesel den Gütertransport, wobei Treibstoffzuschläge einen Teil der Mehrkosten auffangen können.

    Auch für die europäischen Verbraucher wäre die Entwicklung ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Nach den erheblichen Preissteigerungen bei Öl und Gas droht damit eine weitere Kostenwelle. Während sich die Aufmerksamkeit auf Öl- und Gaspreise konzentriert, könnte die Verknappung des Diesel-Kraftstoffs sogar noch eine größere Gefahr für Europa darstellen.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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