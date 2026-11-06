Holzbau 7,2 Prozent teurer: Was der Preisanstieg über Holz als Sachwert aussagt

Dieser Abstand lenkt den Blick auf den Holzbau, erlaubt aber keine einfache Aussage darüber, warum die Preise gestiegen sind. Die Statistik erfasst Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer. Sie zeigt damit, was bestimmte Arbeiten am Bau kosten, nicht unmittelbar den Preis des Rohstoffs Holz oder die Erlöse von Waldbesitzern.

Bauleistungspreis ist nicht gleich Holzpreis

Die 7,2 Prozent beziehen sich auf Zimmer- und Holzbauarbeiten als Bauleistungen. Aus ihr lässt sich nicht herauslesen, welchen Anteil das Holz selbst am Preisanstieg hat oder wie sich die Kosten einzelner Arbeitsschritte entwickelt haben. Noch weniger sagt sie darüber aus, zu welchen Preisen Forstbetriebe ihr Holz verkaufen.

Das ist entscheidend für die Einordnung: Ein höherer Preis am Ende der Baukette kommt nicht automatisch bei denjenigen an, die den Rohstoff erzeugen. Zwischen Holzernte und Bauwerk liegen mehrere Stufen mit eigenen Kosten und wirtschaftlichen Bedingungen.

Vom Wald bis zum Bauteil liegen viele Schritte

Holz wird geerntet, sortiert, transportiert und weiterverarbeitet, bevor es als Bauteil auf einer Baustelle eingesetzt wird. Auch Bauleistungspreise bilden deshalb mehr ab als den Wert des Holzes im Wald.

„Steigende Holzbaupreise bedeuten nicht automatisch, dass Waldbesitzer mehr verdienen“, sagt Jörg Schäfer, Gründer und CEO der TREECYCLE AG. „Zwischen einem Baum im Wald und einem fertigen Holzbauteil liegen zahlreiche Verarbeitungsschritte, Kosten und unternehmerische Entscheidungen.“

Für die Forstwirtschaft kommt es darauf an, welche Bestände entstehen und wie sie bewirtschaftet werden. Baumarten, Holzqualität und spätere Vermarktungsmöglichkeiten beeinflussen, welchen wirtschaftlichen Wert ein Bestand entwickeln kann. „Biologisches Wachstum allein ist noch kein wirtschaftlicher Ertrag“, sagt Schäfer. Der Anstieg bei den Bauleistungspreisen gibt darauf keine Antwort.

Wald als Sachwert mit eigenen Bedingungen

Bei Forstbeständen entstehen Einnahmen häufig nicht kontinuierlich, sondern in Abhängigkeit von Erntezyklen und Absatzmöglichkeiten. Auch der Zeitpunkt, zu dem Holz verkauft werden kann, spielt für die wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle. Anleger müssen zudem prüfen, welche Rechte sie erwerben und welche Kosten und Risiken bis zur Vermarktung anfallen.

„Wer in Wald investiert, investiert nicht einfach in eine Immobilie, auf der zufällig Bäume stehen“, sagt Schäfer. Entscheidend sei, die konkrete Wertschöpfung zu verstehen und nicht allein auf prognostizierte Renditen zu schauen.

Die steigenden Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten machen Holz als Baustoff und Rohstoff sichtbarer. Für sich genommen belegen sie jedoch weder höhere Einnahmen für Waldbesitzer noch eine bestimmte Rendite für Forstinvestments. Dafür muss die gesamte Wertschöpfung betrachtet werden: vom Bestand und seiner Bewirtschaftung bis zur späteren Vermarktung des Holzes.