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    Löhne steigen stärker als erwartet

    USA

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Löhne stiegen im Oktober stärker als erwartet
    • Monatsplus von 0,4 Prozent übertraf die Prognosen
    • Löhne legten im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu
    USA - Löhne steigen stärker als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Dies ist der kräftigstes Anstieg seit Beginn des Jahres. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Lohnwachstum um 0,3 Prozent gerechnet.

    Im Vormonat hatte das Lohnplus bei revidierten 0,3 Prozent gelegen. Zunächst war nur ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

    Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Oktober um 3,1 Prozent. Hier war ein Plus von 2,9 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/he






    Verfasst von dpa-AFX
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    USA Löhne steigen stärker als erwartet In den USA sind die Löhne im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Dies ist der kräftigstes Anstieg seit Beginn des Jahres. …
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