ASML Holding: Aktie springt, Eurozone 50 gibt nach

Der Kurs der ASML Holding Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,10 %.

Gegen den schwachen europäischen Markt zieht ASML Holding kräftig an, während der Eurozone 50 um 0,78 % nachgibt. Ein einheitliches Bild unter den Wettbewerbern gibt es nicht: Applied Materials gewinnt 9,70 %, Canon verliert hingegen 3,08 %. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung bei ASML Holding ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um -12,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ASML Holding +40,65 % gewonnen.

Während ASML Holding heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,78 %. Damit gehört ASML Holding heute zu den auffälligeren Werten.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag deutlich nachgegeben. Sie folgten damit den schwachen internationalen Vorgaben. Hohe Verluste bei Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Künstlicher Intelligenz (KI) hatten in den USA und Asien die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die Aktie von ASML Holding erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,91 %, über 10 Jahre bei 29,35 %.

Informationen zur ASML Holding Aktie

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 504,82 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +9,70 %. Canon notiert im Minus, mit -3,08 %. Tepco notiert im Plus, mit +0,19 %.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,04 % 1 Monat -21,88 % 3 Monate -11,10 % 1 Jahr +43,08 %

ASML Holding Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 06.11.2026, 15:00 Uhr

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.