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    Freenet kündigt Aktienrückkauf an - Aktie kaum bewegt

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet kauft Aktien für bis zu 75 Millionen Euro
    • Einzug der Aktien soll den Gewinn je Anteil erhöhen
    • Ceconomy-Verkaufserlöse finanzieren den Rückkauf
    ROUNDUP - Freenet kündigt Aktienrückkauf an - Aktie kaum bewegt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet lässt seine Anteilseigner an dem durch den Verkauf von Ceconomy-Aktien ausgelösten Geldsegen teilhaben. Bis zum Ende des kommenden Geschäftsjahrs sollen für bis zu 75 Millionen Euro eigene Papiere zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Büdelsdorf mit. Die so erworbenen eigenen Aktien sollen eingezogen werden, was den Gewinn je Anteilschein rechnerisch erhöht. Die Aktie legte am Freitag zunächst zu, gab den Großteil ihrer Gewinne im sehr schwachen Börsenumfeld aber wieder ab.

    Das Papier notierte am Freitag zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 23,30 Euro. In diesem Jahr hat es rund ein Fünftel eingebüßt. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Telecommunication hat seit dem Jahreswechsel rund 6 Prozent gewonnen.

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    Citi-Analyst Carl Murdock-Smith verwies auf die kommende Woche anstehenden Quartalszahlen von Freenet. Vom Management erhofft er sich Aussagen zum Vertragsstreit mit Telefonica (O2) und zum Wettbewerb im deutschen Mobilfunk an sich. Zudem sei spannend, wie es nach den verfehlten Erwartungen beim operativen Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal bei der Jahresprognose aussehe.

    Die Finanzierung des Aktienrückkaufs erfolge aus einem Teil der rund 150 Millionen Euro aus dem Verkauf der Ceconomy-Aktien, die Freenet zufließen werden, hieß es weiter. Bei der Festlegung des Programmvolumens sei der anfängliche Kaufpreis von 76 Millionen Euro für die vollständige Übernahme des Online-TV-Anbieters (IPTV) waipu.tv berücksichtigt./he/men/lew/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 4,525 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der freenet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -5,34 %/+33,39 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den angekündigten Rückkauf von rund 3 % der freenet-Aktien und die positive Kursreaktion. Diskutiert wird, ob trotz Ceconomy-Verkaufserlösen zusätzliche Schulden für Rückkäufe und die Dividende nötig werden. Befürworter verweisen auf mögliche Zinsen unterhalb der Dividendenrendite. Zudem stehen anhaltende IT-Ausfälle und mögliche Folgen für Neukundengewinnung, Kundenbindung und Kosten im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber freenet eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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