Freenet kündigt Aktienrückkauf an - Aktie kaum bewegt

Also langsam zweifle ich ernsthaft am Management! 🙈





Ein rein schuldenbasiertes Aktienrückkaufprogramm durchzuführen ... und das genau in dieser "aktuellen Problemlage" ist ja völlig irre. 🙄

Das man das dann auch ernsthaft noch mit "Ceconomy-Erlösen" begründet, während man in Wirklichkeit dafür in den kommenden Monaten zusätzliche Schulden wird aufnehmen müssen, um die kommende Dividende (Mai 2027) überhaupt noch ausschütten zu können, macht das Ganze ja nur noch schlimmer ...





Was denken die sich bitte? Das halte ich (als langjähriger freenet-Aktionär!) in der aktuellen Lage für völlig falsch!





Ich weiß das sich viele darüber freuen werden. Ich sehe das (angesichts der dünnen Liquiditätslage und kommenden Cash-Outflow i.H.v. ~370 Mio.€) eher kritisch.

Denn das wird nicht ohne Aufnahme weiterer Schulden bezahlt werden können. Und das sind mir 3% Aktienrückkauf nicht wert.

Ob es nun 116,7 Mio. Aktien oder 113,2 Mio. Aktien sind, macht am Ende auch keinen großen Unterschied ...





Und dafür ist mir der "Preis" zu hoch ...

Nachdem man gerade erst für 60 Mio.€ Aktien zurückgekauft hat und für zusammen >300 Mio.€ für 2 Übernahmen (mobilezone + eXaring AG) gezahlt hat, wäre erstmal eine Konsolidierung sinnvoller gewesen. Stattdessen schmeißt man hier mit Geld um sich, dass man eigentlich in den kommenden Monaten bräuchte ...





Nun ja ...



