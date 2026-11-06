KYMCO präsentiert zwei neue Flaggschiffmodelle auf der EICMA 2026 in Mailand

MAILAND, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Die EICMA 2026 wurde am 3. November offiziell eröffnet und läuft bis zum 8. November. KYMCO präsentierte dort seine neueste Produktgeneration und zog internationale Medienvertreter und Motorradbegeisterte aus aller Welt an. Am 3. November, Herr Chun-Ping Ko, Vorsitzender der KYMCO Group, stellte die Serienversionen zweier Flaggschiffmodelle mit mittlerem Hubraum vor: das Crossover-Adventure-Motorrad CV-X45 und der Premium-Stadtroller X-Town S 350. Mit ihrem unverwechselbaren Design, fortschrittlicher Technologie und vielseitigen Fahreigenschaften demonstrieren die beiden Modelle die Forschungs- und Entwicklungskompetenz von KYMCO . Herr Ko kündigte außerdem an, dass beide Modelle im zweiten Quartal 2027 in Taiwan auf den Markt kommen sollen.

Herr Ko merkte an, dass das Unternehmen seit der Einführung der Marke KYMCO auf internationalen Märkten im Jahr 1992 eine starke globale Markenbekanntheit und einen soliden Ruf aufgebaut habe, wobei die jährlichen Exporte mehr als 400.000 Einheiten erreichten. KYMCO hat die sich wandelnden Bedürfnisse der urbanen Mobilität erkannt und sich daher auf die Entwicklung von Scootern konzentriert. Durch eine strategische Positionierung, die den Markttrends voraus ist, konnte sich KYMCO frühzeitig einen Vorsprung im Maxi-Scooter-Segment sichern. Die Marke zählt in Italien und Spanien zu den drei führenden Marken und hat OEM-Partnerschaften mit großen Herstellern, darunter BMW, geschlossen. KYMCO hat sich auch durch differenzierte Produkte in Nischenmärkte ausgedehnt. Der zweizylindrige Dreiradroller CV3 mit dem KALS -Doppelgelenk-Federungssystem erzielte starke Verkaufszahlen in Frankreich und Spanien, während das zweisitzige MXU700 ATV in Deutschland und Frankreich solide Markterfolge verbuchte.

KYMCO CV-X45: Ein Flaggschiff-Crossover-Adventure-Modell betritt den globalen Markt für Mittelklassewagen.

Nach der Einführung in Taiwan präsentierte KYMCO das Flaggschiff-Crossover-Adventure-Modell CV-X45 offiziell in Mailand. Die CV-X45 vereint die Konzepte von „Crossover" und „Xtreme" und wird von einem flüssigkeitsgekühlten 427-cm³-Einzylindermotor angetrieben, der für ein verbessertes Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich sowie für eine höhere Steigfähigkeit sorgt. Das PTM -Getriebesystem reduziert die ungefederten Massen und verbessert die Fahrpräzision, während drei wählbare Fahrmodi es dem Fahrer ermöglichen, sich an unterschiedliche Fahrbedingungen anzupassen.