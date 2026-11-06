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    SwitchBot stellt Permanente Außenleuchten vor

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    TOKIO, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter KI-gestützter Robotiksystemen für das Zuhause, stellt heute SwitchBot Permanente Außenleuchten vor. Das 30m lange smarte Außenbeleuchtungssystem vereint RGBIC-Farbeffekte, separate warmweiße und kaltweiße Beleuchtung, native Unterstützung für Matter über WLAN sowie eine wetterbeständige Konstruktion für den ganzjährigen Einsatz.

    SwitchBot Permanent Outdoor Light

    SwitchBot Permanente Außenleuchten eignen sich für Dachüberstände, Veranden, Balkone, Garageneinfahrten, Pergolen, Terrassen und Wege im Garten. Das dauerhaft installierte System verbindet saisonale Dekoration mit praktischer Beleuchtung für den Alltag. Hausbesitzer können farbenfrohe Lichtinszenierungen für Feiertage, Partys und Sportveranstaltungen gestalten und anschließend zu natürlichem Weißlicht wechseln, das im Alltag für gute Sicht im Außenbereich sorgt – ohne die Leuchten auszutauschen oder neu zu installieren.

    Beleuchten Sie Ihr Zuhause das ganze Jahr über mit Matter-kompatiblen Leuchten.

    Farben für jede Jahreszeit und Weißlicht für jede Nacht

    SwitchBot Permanente Außenleuchten verfügen über ein 3-in-1-Design mit RGBIC+WW, das RGB-Farblicht, warmweißes und kaltweißes Licht kombiniert. Das 30 m lange System umfasst 72 LEDs, verteilt auf sechs Segmente mit jeweils 5 m Länge. Dank integrierter IC-Steuerung lassen sich innerhalb der Installation mehrere Farben gleichzeitig darstellen.

    Mit 16 Millionen Farben ermöglichen die Leuchten Farbverläufe, fließende Effekte, Lauflichteffekte und mehrfarbige Lichtgestaltungen, die der Hausfassade mehr Tiefe verleihen. Ob Weihnachten, Halloween, Feierlichkeiten, Spieltage oder Treffen im Freien: Eine zusätzliche saisonale Beleuchtung muss dafür nicht installiert werden.

    Für den täglichen Gebrauch sorgen separate warmweiße und kaltweiße LEDs für eine natürlichere Nutzbeleuchtung als Weißlicht, das durch RGB-Farbmischung entsteht. Jede LED liefert bis zu 40 lm; die Gesamthelligkeit des 30 m langen Systems beträgt bis zu 2.600 lm.*

    Die Farbtemperatur lässt sich von 2.700 K bis 6.500 K einstellen, die Helligkeit über die SwitchBot-App stufenlos von 1 % bis 100 % dimmen. Zur Wahl stehen helles kaltweißes Licht für bessere Sicht, natürliches Weißlicht für die allgemeine Außenbeleuchtung oder gedämpftes warmweißes Licht, das nachts den Heimweg sanft ausleuchtet.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    SwitchBot stellt Permanente Außenleuchten vor TOKIO, 6. November 2026 /PRNewswire/ - SwitchBot, ein führender Anbieter KI-gestützter Robotiksystemen für das Zuhause, stellt heute SwitchBot Permanente Außenleuchten vor. Das 30m lange smarte Außenbeleuchtungssystem vereint RGBIC-Farbeffekte, …
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