VW muss Ex-Manager rund 300.000 Euro nachzahlen
ROUNDUP/Gericht
- VW muss Manager rund 300.000 Euro nachzahlen
- Gericht weist VW-Forderung nach Anwaltskosten ab
- Manager berufen sich auf Hinweisgeberschutzgesetz
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Volkswagen muss einem gekündigten Manager rund 300.000 Euro Gehalt für etwa ein Jahr nachzahlen. Das entschied das Arbeitsgericht Braunschweig. VW hatte dem Mann gekündigt, weil er nach Überzeugung des Unternehmens interne Informationen unter anderem an das Landeskriminalamt (LKA) weitergegeben hatte. Der juristische Streit zwischen VW und insgesamt zwei Managern beschäftigt Arbeitsgerichte über alle Instanzen.
Im September hatte das Arbeitsgericht dem zweiten Manager eine Nachzahlung von rund 200.000 Euro zugesprochen. In beiden Fällen soll der Autobauer die entstandene Differenz zwischen fristloser und ordentlicher Kündigung nachzahlen. Zuvor hatte das Gericht bereits entschieden, dass die außerordentliche Kündigung nicht fristgerecht war, die ordentliche Trennung aber wirksam ist.
VW-Forderungen abgewiesen
Die Forderung von VW, unter anderem etwa 380.000 Euro Anwaltskosten erstattet zu bekommen, wies das Gericht auch in diesem Fall ab. Volkswagen bekommt nach dieser zweiten Entscheidung keine Auskunft darüber, was die beiden Manager genau gemeldet haben.
Kündigungsgrund war nach VW-Angaben der Vorwurf, interne Revisionsberichte zu den Modellen Crafter und Grand California unbefugt an Medien und öffentliche Stellen abgegeben zu haben. Aus Konzernsicht war dies unzulässig und stellte eine massive Pflichtverletzung dar.
Volkswagen teile die Auffassung des Arbeitsgerichts ausdrücklich nicht, sagte ein VW-Sprecher. Das Unternehmen will die Entscheidung durch das Landesarbeitsgericht in Hannover überprüfen lassen.
Manager fühlten sich unter Druck und benachteiligt
Die beiden Kläger aus dem oberen Managementkreis berufen sich auf das Hinweisgeberschutzgesetz. Die Männer fühlten sich unter Druck gesetzt und benachteiligt, nachdem sie erst intern und später auch extern über vermeintliche Missstände berichtet hatten.
Ihre Millionenklage auf Schadenersatz scheiterte nach dem Arbeitsgericht in Braunschweig auch beim Landesarbeitsgericht in Hannover. Nun muss sich das Bundesarbeitsgericht damit befassen./bch/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 69,66 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -0,06 %/+71,33 % bedeutet.
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Geschmäcker sind verschieden.
Ich denke wenn man z.B. einen Golf 3 der 90er Jahre komplett ohne Elektronik günstig und mit der VW Qualität von damals ausliefern würde, hätte man genügend Kunden die zugreifen würden. Den ganzen elektronischen Überwachungs Schwachsinn von heute braucht kein Mensch. Einen BYD rollendes Computer KFZ würde ich mir auch nicht kaufen wollen.
Laut Google KI:
In der Automobilproduktion gibt es einen deutlichen Kostenunterschied zwischen Deutschland und Tschechien:
- Arbeitskosten pro Stunde: Eine Arbeitsstunde in der deutschen Autoindustrie kostet im Schnitt fast 65 Euro (inklusive Lohnnebenkosten), während sie in Tschechien bei etwa 24 Euro liegt. (Über die gesamte Industrie hinweg sind die Werte etwas niedriger, das Verhältnis bleibt aber ähnlich bei ca. 45 Euro zu 15–20 Euro).
- Jahresarbeitszeiten: In Deutschland liegt die durchschnittliche Arbeitszeit in der Branche bei rund 1.300 Stunden im Jahr, in Tschechien bei etwa 1.800 Stunden im Jahr.
- Bruttogehälter & Struktur: Während Facharbeiter und Angestellte bei deutschen Autoherstellern (wie VW) im Branchenvergleich weit überdurchschnittlich verdienen (oft mit hohen Tarif- und Sonderzahlungen), liegen die Basislöhne bei tschechischen Werken (wie der VW-Tochter Škoda) spürbar niedriger, auch wenn dort in den letzten Jahren kräftige Lohnsteigerungen durchgesetzt wurden.
- Wochen- und Jahresstundenleistung: Durch die Kombination aus niedrigerem Stundenlohn und längerer Jahresarbeitszeit sind die Gesamtkosten pro Fahrzeug in Tschechien für die Konzerne erheblich günstiger.