DZ BANK stuft SAF-Holland auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 24 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im dritten Quartal überzeugt, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine attraktive Bewertung der Papiere bringe weiteres Aufwärtspotenzial mit sich./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 21,65EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.